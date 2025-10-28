Las berenjenas rellenas combinan lo saludable de los vegetales con un sabor reconfortante y un relleno potente coronado por una capa gratinada de queso. El desafío es que la preparación no se extienda por horas, ya que la cocción de las berenjenas lleva su tiempo.

Afortunadamente, existe una receta para disfrutar de estas berenjenas rellenas y gratinadas en menos de una hora. El secreto en cocinar las berenjenas en el horno mientras se prepara el relleno, que combina carne picada, tomate triturado y la pulpa del propio vegetal.

Ingredientes para berenjenas rellenas

2 berenjenas.

Una cebolla.

Un diente de ajo.

½ pimiento rojo.

300 g de carne picada de ternera.

300 g de tomate triturado.

300 g de salsa blanca.

Una cdta de nuez moscada.

100 g de queso rallado.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite de oliva.

La receta para hacer berenjenas rellenas. Foto: Cucinare.TV

Procedimiento

Cortar las berenjenas por la mitad a lo largo y luego a cada mitad hacerle unos cortes en la parte superior sin llegar a cortar la piel. Disponer en una bandeja de horno y pincelar la pulpa con aceite de oliva. Cocinar en horno a 180º durante unos 20 minutos y, una vez cocidas, con una cuchara retirar la pulpa. En una sartén, poner a calentar un chorrito de aceite de oliva, agregar los dientes de ajo, la cebolla y el pimiento rojo bien picados. Dejar rehogar unos minutos y agregar la carne, cocinar hasta que cambie de color. Una vez cocida la carne agregar la pulpa de berenjena previamente picada y el tomate. Dejar reducir por completo el agua y condimentar. Rellenar las cáscaras con esta preparación, cubrir con la salsa blanca y el queso rallado. Gratinar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/