El colchón es uno de los elementos más utilizados de la casa, pero también uno de los que menos atención recibe al momento de la limpieza. Con el paso del tiempo acumula humedad, manchas, olores y microorganismos que no siempre son visibles, pero que pueden afectar la higiene del ambiente.

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Por ese motivo, especialistas en limpieza doméstica recomiendan incorporar un truco casero y rutinas periódicas de mantenimiento para conservarlo en buen estado. Entre los métodos que ganaron popularidad en los últimos meses aparece uno tan simple como económico: el uso de agua oxigenada.

Se trata de un producto fácil de conseguir que, aplicado de forma adecuada, puede ayudar a eliminar manchas, reducir olores y reforzar la desinfección de la superficie donde se duerme cada noche.

¿Para qué sirve rociar agua oxigenada en el colchón?

El agua oxigenada posee propiedades desinfectantes y oxidantes que la convierten en una herramienta útil para determinadas tareas de limpieza en el hogar.

Rociar el colchón con agua oxigenada: para qué sirve y cuando recomiendan hacerlo los expertos. Foto: IA

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a remover manchas , especialmente aquellas provocadas por sudor, humedad o restos orgánicos.

Favorece la desinfección de la superficie al reducir la presencia de bacterias y gérmenes.

Neutraliza malos olores , dejando una sensación de mayor frescura.

Contribuye a mejorar el aspecto general del colchón sin necesidad de productos costosos.

Aunque no reemplaza una limpieza profesional, puede ser un complemento útil para el mantenimiento habitual.

¿Cuándo recomiendan aplicarla?

Los expertos sugieren utilizar agua oxigenada en situaciones puntuales para evitar un uso excesivo sobre las telas.

Rociar el colchón con agua oxigenada: para qué sirve y cuando recomiendan hacerlo los expertos. Foto: IA

Los momentos más recomendados son:

Cuando aparecen manchas visibles.

Si el colchón presenta olores persistentes.

Como parte de una limpieza profunda mensual .

Después de atravesar una enfermedad para reforzar la higiene.

Antes de guardar un colchón durante períodos prolongados.

La frecuencia dependerá del uso y de las condiciones ambientales de cada hogar.

Cómo limpiar el colchón con agua oxigenada paso a paso

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales.

Colocar agua oxigenada al 3% en un pulverizador limpio. Rociar suavemente sobre la zona que se desea limpiar. Evitar empapar la superficie para que la humedad no penetre en el interior. Dejar actuar entre cinco y diez minutos. Retirar el excedente con un paño limpio y seco. Permitir que el colchón se ventile correctamente. Esperar hasta que esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.

Qué precauciones hay que tener

Si bien se trata de un producto de uso común, conviene tomar algunas medidas para evitar inconvenientes.

Rociar el colchón con agua oxigenada: para qué sirve y cuando recomiendan hacerlo los expertos. Foto: IA

Recomendaciones básicas

Probar primero en una zona poco visible.

No mezclar con otros productos químicos.

Evitar el exceso de humedad.

Utilizar agua oxigenada de baja concentración (3%) .

Ventilar bien el ambiente durante y después de la limpieza.

Otros trucos para mantener el colchón en buen estado

Además del agua oxigenada, los especialistas recomiendan complementar la limpieza con hábitos simples que ayudan a prolongar la vida útil del colchón.

Ventilar la habitación todos los días.

Cambiar y lavar regularmente las sábanas.

Aspirar la superficie una vez por mes.

Utilizar protectores impermeables.

Rotar el colchón según las indicaciones del fabricante.

Incorporar estas prácticas puede ayudar a reducir la acumulación de polvo, ácaros y humedad, favoreciendo un descanso más higiénico y confortable durante todo el año.