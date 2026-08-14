Natee, la recordada participante de Cuestión de Peso fue operada y compartió las primeras imágenes desde la camilla del hospital, con la cofia quirúrgica puesta y el suero colocado en el brazo. La joven, que se hizo conocida en el ciclo de eltrece, eligió sus redes sociales para contar cómo está viviendo este momento.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram natee_dance, se la ve recostada en la cama del sanatorio, visiblemente afectada pero con actitud positiva. “Esta traba de salud que estoy atravesando ahora es una prueba más en el camino”, escribió sobre las imágenes, en las que se leen las frases “esto no estaba en mis planes...” y “pero sigo luchando”.

Natee compartió desde la camilla del hospital un mensaje de fortaleza tras ser operada Fuente: Instagram @natee_dance

EL MENSAJE DE FORTALEZA DE NATEE TRAS LA OPERACIÓN

“A veces cuando estamos cerca de cumplir nuestros sueños aparecen trabas, y hay que armarse de fuerza, valor y paciencia para superarlas. Tarde o temprano, lo que deseamos con el corazón se cumple”, escribió, y cerró con un contundente “nunca dejen de luchar” dirigido a sus seguidores.

El mensaje de Natee tras ser operada. Fuente: Instagram / @natee_dance

Por el momento, la joven no precisó de qué tipo de intervención se trató ni brindó detalles médicos sobre su estado de salud actual.