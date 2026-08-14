Alejandra Maglietti reveló que recibió amenazas de muerte contra Manu, su hijo de un año, luego de realizar un descargo en redes sociales por una situación que atravesó con un vecino y su perro pitbull.

La abogada y conductora contó lo ocurrido en Story Time, el ciclo que comparte con Nazarena Vélez y Barbie Vélez en Bondi Live.

Mientras relataba los mensajes que recibió durante la madrugada, no pudo contener las lágrimas y reconoció el miedo que sintió por tratarse de amenazas dirigidas hacia su hijo.

“Amenazaron de muerte a mi hijo. Estoy angustiada porque es la primera vez que me pasa. Yo soy mamá primeriza, mi hijo tiene un año. Fue horrible”, expresó Maglietti con la voz quebrada.

Además, confesó que la situación le impidió descansar: “No me podía dormir porque me empezó a agarrar miedo. Me pegó así porque no estoy acostumbrada, fue muy fuerte y todavía lo estoy procesando”.

EL RECLAMO DE ALEJANDRA MAGLIETTI POR UN PITBULL SIN BOZAL

Según explicó Alejandra Maglietti, todo comenzó por un episodio ocurrido en el edificio donde vive, en la Ciudad de Buenos Aires. La conductora había bajado a buscar un pedido de comida y, cuando regresó, se encontró en el ascensor con un pitbull que circulaba sin bozal.

Maglietti aseguró que no era la primera vez que sucedía y decidió expresar su malestar en X. “Tengo un vecino que tiene uno y no es capaz de ponerle un bozal en espacios comunes”, escribió. También sostuvo que previamente había intentado plantear la situación tanto con el dueño del animal como con la administración del edificio.

“¡Indignada estoy! Son unos irresponsables y forros. ¡Harta!”, lanzó en otro mensaje. Luego explicó cuál era su principal preocupación: “No quiero que mi integridad ni la de mi hijo dependa de la buena voluntad de un tipo que no es capaz de respetar a los demás con las medidas de cuidado adecuadas”.

Crédito: Instagram

La conductora remarcó que su planteo estaba relacionado con las medidas de seguridad para perros considerados potencialmente peligrosos y no con una intención de prohibir determinadas razas.

“Solo pido que se cumpla el requisito de ponerle bozal por una cuestión de seguridad”, explicó durante el programa.

EL MENSAJE Y LAS AMENAZAS

La controversia escaló después de que Maglietti respondiera afirmativamente a una publicación que proponía prohibir la tenencia y crianza de pitbulls. Más tarde, reconoció que reaccionó impulsivamente y decidió eliminar el mensaje.

“Agarré y me descargué en Twitter. En la vorágine de que estaba enojada, contesté otro posteo que decía que había que prohibirlos, pero después lo borré porque no es una discusión que estoy dispuesta a dar, porque no sé si es correcto”, aclaró.

De acuerdo con su relato, la situación tomó otra dimensión después de que un portal retomara aquella interacción y la presentara de una manera que, según ella, no reflejaba su verdadera postura. A partir de allí comenzaron a llegarle mensajes violentos y amenazas.

“Me empezaron a llegar una cantidad de mensajes violentos”, recordó. Y agregó: “La pasé horrible, todavía estoy angustiada. ¿Tanto por una boludez? ¿Qué les pasa por la cabeza? Me pareció muy heavy”.

Alejandra Maglietti abraza a su hijo Manu en el día de su primer cumpleaños. Fuente: Instagram @alemaglietti

MAGLIETTI LLEVARÁ LAS AMENAZAS A LA JUSTICIA

Ante la gravedad de los mensajes, Alejandra Maglietti anunció que realizará una denuncia ante la Justicia y presentará el material que recibió durante la madrugada.

También volvió a utilizar sus redes sociales para aclarar definitivamente cuál es su postura respecto de los perros y cuestionar el tratamiento que algunos sitios hicieron de sus declaraciones.

“Yo no quiero que prohíban ninguna raza, quiero que usen bozal en lugares públicos. Dejen de usarme desde los portales para generar debate y ponerme como carne de cañón para que ataquen. No sean mala leche”, sentenció.