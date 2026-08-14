Las galletitas en lata con 3 ingredientes de Ximena Sáenz: “Llevan manteca, azúcar negra y sal”

Las galletitas de manteca son uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Con una textura delicada, que se deshace en la boca, y un sabor intenso gracias a la manteca y el azúcar negra, son perfectas para acompañar un café, un té o el mate.

La cocinera Ximena Sáenz compartió en sus redes sociales una versión del tradicional shortbread inglés, una receta que sorprende por su simpleza. Aunque suele describirse como una preparación de “tres ingredientes”, incorpora además una pizca de sal y ralladura de limón para potenciar el sabor.

Ximena Sáenz, reconocida cocinera e influencer argentina. Foto: Instagram

Lo mejor de esta preparación es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Además, una vez listas, las galletitas pueden conservarse durante varios días dentro de una lata hermética, manteniendo su característica textura quebradiza.

El secreto para que el shortbread quede perfecto

El mayor secreto de esta receta está en no trabajar demasiado la masa. Amasarla en exceso desarrolla el gluten y hace que las galletitas pierdan su clásica textura arenosa y frágil.

También es importante enfriar bien la masa antes de cortarla y hornearla, ya que esto ayuda a que mantenga su forma durante la cocción. Por último, conviene esperar a que las galletitas estén completamente frías antes de colocarlas en una lata hermética, donde pueden conservarse en excelentes condiciones durante varios días sin perder su crocancia.

Comensales 4 Ingredientes 200 gramos de manteca a temperatura ambiente.

gramos de manteca a temperatura ambiente. 100 gramos de azúcar negra.

gramos de azúcar negra. 260 gramos de harina 0000.

gramos de harina 0000. Una pizca sal.

pizca sal. Ralladura de 1 limón.

Paso a paso de las galletitas de Ximena Sáenz

Batir la manteca con el azúcar negra hasta obtener una preparación cremosa, sin incorporar demasiado aire.

Agregar la ralladura de limón y mezclar.

Incorporar la harina junto con la sal y unir los ingredientes sin amasar en exceso.

Estirar la masa entre dos hojas de papel manteca hasta lograr un espesor de aproximadamente 1 centímetro.

Llevar al freezer entre 10 y 15 minutos para que tome firmeza.

Cortar la masa en triángulos y pinchar cada pieza con un tenedor.

Hornear a 160 °C durante 20 a 30 minutos, hasta que apenas comiencen a dorarse los bordes.

Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de guardarlas en una lata.

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