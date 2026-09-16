La polémica alrededor de Leandro Paredes y Camila Galante sumó un nuevo capítulo después de las versiones sobre una supuesta interna familiar que comenzaron a circular en las últimas horas. Luego de que se hablara de un presunto acuerdo dentro del matrimonio y de un reclamo económico del padre del futbolista, la esposa del jugador volvió a dejar en claro qué piensa sobre todo lo que se está diciendo.

La información había sido difundida por el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live, donde aseguró que existiría un acuerdo entre Paredes y Galante que contemplaría una relación abierta y determinadas condiciones económicas. Según su relato, el futbolista podría mantener encuentros con otras mujeres mientras se haría cargo de gastos vinculados a la familia de su esposa. Se trata, en todos los casos, de una versión periodística que no fue confirmada públicamente por la pareja.

Leandro Paredes y Camila Galante (Foto: Movilpress)

Pero la historia no terminó ahí. El relato también involucró a Daniel Paredes, el padre de Leandro, quien, siempre según Riva Roy, estaría molesto por una supuesta diferencia en la ayuda económica que recibirían las dos familias. El periodista sostuvo que el padre del futbolista habría cuestionado que su hijo ayudara económicamente a la familia de Camila mientras, según esa versión, no tendría el mismo trato con él.

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LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE CAMILA GALANTE

La respuesta de Camila no se hizo esperar y así fue que le escribió directamente a Riva Roy. “¿Qué problema tenés conmigo y con Leandro? ¿Pasó algo? La verdad que no sé de dónde sacás la información. Él no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la Selección, como quisiste instalar varias veces”, leyó el panelista en Bondi este miércoles.

“Nada personal. Si él hace algo y mucha gente se entera, quien no te cuida a vos es él, no el periodismo”, le respondió Santiago al aire a Camila, y defendió a la fuente que le contó esa información.

Foto: Instagram @leoparedes20

“Me lo confirmó la mamá de un jugador que es verdad que a las mujeres de los otros futbolistas les molesta y piden que no se hagan más fiestas en lo de Fran Stoessel”, reveló.

A través de sus historias de Instagram, Camila Galante expresó su enojo por las versiones que circulaban sobre su familia y la de su esposo. “Tengo hijxs, tengo familia, tengo valores y tengo memoria”, escribió, dejando en claro que no está dispuesta a tolerar que se hable sin fundamentos sobre su vida privada.

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