Daniela Celis blanqueó sin ningún tipo de filtro el momento exacto en el que se gestaron sus hijas gemelas, Laia y Aimé. La ex Gran Hermano contó la anécdota en el ciclo de streaming conducido por Nacho Elizalde, donde repasó su historia de amor con Thiago Medina y terminó revelando un capítulo mucho más picante de lo esperado: la concepción de las mellizas ocurrió durante un viaje a Brasil, la primera vez que ambos subían a un avión y conocían otro país.

“Fue un momento muy romántico en la playa”, arrancó contando Celis, entre risas y sin ánimo de guardarse ningún detalle. Según relató, la pareja estaba disfrutando de la orilla, de noche, cuando la situación se dio de manera espontánea y sin ningún tipo de planificación previa.

SIN PROTECCIÓN Y CON UNA MANTA EN LA ARENA

La conductora explicó que la escena se dio directamente sobre la arena, a la luz de la luna, y que no tenían ningún método anticonceptivo a mano. “Lo hicimos en la playa y no teníamos nada ahí, claramente”, reconoció la joven en la entrevista en Hispa. Ante la falta de protección, la pareja decidió avanzar igual, convencidos de que “no iba a pasar nada” en medio de ese escenario paradisíaco frente al mar.

Daniela aclaró que la maternidad sí era un deseo que tenía desde hacía tiempo y que Thiago conocía perfectamente.

Daniela también contó que, para higienizarse después, tuvo que improvisar con lo poco que tenía en su bolso: unas toallitas desmaquillantes y agua de mate, ya que la arena, según describió entre carcajadas, “es un horror”. Un detalle tan doméstico como inesperado que le dio un tono todavía más desopilante al relato.

UN EMBARAZO NO BUSCADO PERO MUY DESEADO

Si bien el encuentro en la playa brasileña no fue planeado, Daniela aclaró que la maternidad sí era un deseo que tenía desde hacía tiempo y que Thiago conocía perfectamente. Esa complicidad previa entre ambos le dio otro significado a lo que terminó siendo el gran hito de esa primera escapada juntos como pareja.

Daniela Celis contó donde se gestaron sus gemelas Fuente: Instagram

La influencer cerró la anécdota con la frase que ya se volvió viral entre sus seguidores: “Pasó de todo. Pasó de todo y me llevé el souvenir”. Meses después, la noticia del embarazo llegó como una sorpresa doble, ya que la pareja se enteró de que no esperaban un solo bebé, sino gemelas.