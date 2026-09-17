Julieta Prandi atraviesa días cargados de emociones luego de su casamiento con Emanuel Ortega. En medio de las repercusiones por esta nueva etapa personal, Fernando Burlando, su abogado, le dedicó un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

El letrado compartió una imagen de Prandi junto a una reflexión en la que hizo referencia al presente de la modelo y al proceso judicial que atravesó en los últimos años.

EL MENSAJE DE FERNANDO BURLANDO PARA JULIETA PRANDI

“Julieta empieza a sanar por acción del amor y de la Justicia”, comenzó escribiendo Fernando Burlando en una historia de Instagram.

Luego, vinculó este nuevo momento sentimental con lo ocurrido en la Justicia: “En esta hermosa etapa que le toca vivir, la Justicia se pone a la altura de las circunstancias con un fallo ejemplar en defensa de una mujer que ha sufrido, que ha vivido en el infierno”.

El contundente mensaje de Fernando Burlando para Julieta Prandi tras su casamiento con Emanuel Ortega. Crédito: Instagram

Finalmente, el abogado cerró su publicación con una frase breve pero contundente: “Nueva vida para @jprandi”.

Es importante resaltar que Fernando Burlando fue quien acompañó a la conductora durante su batalla judicial contra su exmarido, Claudio Contardi, quien actualmente se encuentra detenido tras haber sido condenado por abuso sexual contra la modelo.