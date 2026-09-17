La consagración de Sol Abraham como ganadora de Gran Hermano Generación Dorada estuvo marcada por un inesperado momento de tensión cuando llegó al estudio para celebrar junto a Santiago del Moro, los panelistas del debate, sus excompañeros y participantes de otras temporadas del reality.

Según pudo verse en los videos que fueron virales en redes sociales, la llegada de Sol no tuvo la recepción esperada. Desde la tribuna comenzaron a escucharse gritos de “acomodada”, mientras la música del estudio subió de volumen para intentar tapar los abucheos y las expresiones del público.

El momento en que le tiran agua a Sol Abraham cuando llegó al estudio en medio de los abucheos (Foto: captura de X).

QUÉ PASÓ CON SOL ABRAHAM AL LLEGAR AL ESTUDIO DE GRAN HERMANO

La situación fue subiendo de tono y, durante la llegada de la flamante ganadora, le arrojaron agua y también algunos objetos, entre ellos basura, según circuló en las redes. Las imágenes generaron sorpresa en el estudio y rápidamente el momento se convirtió en uno de los más comentados de la noche en la web.

La recepción de Sol contrastó con la que tuvo Yipio, quien también llegó al estudio tras la definición del reality en la que salió ganadora su compañera. En su caso, el público la recibió con entusiasmo y aplausos, en una escena completamente diferente a la que había protagonizado Abraham minutos antes.

(Foto: redes sociales).

De esta manera, la celebración por la final de Gran Hermano Generación Dorada quedó atravesada por la fuerte reacción de la tribuna hacia Sol Abraham y por el marcado contraste entre las recibidas de las dos finalistas.

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