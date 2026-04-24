A casi cuatro años de haber protagonizado una de las ediciones más recordadas de Gran Hermano, Coty Romero, Lucila Villar y Daniela Celis se reencontraron frente a cámaras y hablaron sin filtros sobre cómo se vive realmente el reality más famoso del país.

La charla tuvo lugar en el streaming Ferne con Grego, donde las tres repasaron anécdotas, emociones y aprendizajes que dejó la experiencia del encierro televisivo, coincidiendo en una idea central: nada dentro de la casa se siente igual que afuera.

La exparticipante Coty Romero abrió el debate con una mirada más reflexiva sobre su paso por el programa. Reconoció que ingresó siendo muy joven y sin dimensionar el impacto que tendría la exposición mediática.

“Entré sin saber nada, sin conocer a nadie. Tenía 20 años y me anoté sin preguntarle a mis papás”, recordó. Con el paso del tiempo, admitió que hubo situaciones que la llevaron a replantearse decisiones personales, aunque aseguró que mantiene cariño por muchos de sus ex compañeros.

Según explicó, su edición fue más genuina porque los participantes desconocían completamente las dinámicas del juego. “Me gustaría volver a ver un Gran Hermano como el nuestro, sin teléfono rojo ni congelados”, señaló, marcando diferencias con las versiones actuales.

Coty Romero, La Tora y Daniela Celis revelaron la verdad sobre Gran Hermano: “Nosotros no sabíamos…”Crédito: Instagram

COTY, LA TORA Y DANIELA CELIS DIERON DETALLES SOBRE GRAN HERMANO

Por su parte, Lucila Villar contó que durante el encierro pensaba constantemente en cómo la estaban viendo desde afuera y aseguró que nunca imaginaron salir convertidos en figuras con miles de seguidores. “Creíamos que nuestra vida iba a seguir igual”, confesó.

Coty Romero, La Tora y Daniela Celis revelaron la verdad sobre Gran Hermano: “Nosotros no sabíamos…”. (Foto: instagram/luvillarr)

Fue justamente ella quien lanzó una de las frases más comentadas del encuentro: “Después de 45 días, hasta el feo parece lindo”. Entre risas, explicó que el aislamiento intensifica las emociones y modifica la percepción sobre los vínculos.

Daniela Celis, en tanto, mantuvo el tono frontal que la caracterizó dentro de la casa. Defendió su manera intensa de vivir el reality y aseguró que marcó una tendencia en su edición.

Coty Romero, La Tora y Daniela Celis revelaron la verdad sobre Gran Hermano: “Nosotros no sabíamos…”. Foto: Instagram (@danielacelis01)

También recordó su relación con Thiago Medina, con quien formó una de las parejas más populares del ciclo. “Necesitábamos contención y eso se podía confundir con enamoeramiento”.