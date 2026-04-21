Coti Romero volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por peleas ni estrategias de juego, sino por un video que encendió todos los rumores sobre su estado sentimental.

El material, difundido en las redes sociales por Pepe Ochoa, muestra a la correntina muy cerca de un productor del reality La Cárcel de los Gemelos -donde ella participó- con una complicidad que no pasó desapercibida y que rápidamente generó especulaciones.

“¿Coti tiene nuevo novio? Juane, el productor de Cárcel de los Gemelos”, escribió el panelista de LAM en el posteo que subió a X (antes Twitter) que no pasó desapercibido para los usuarios.

Foto: Captura de video de X (@pepeochoa88)

En las imágenes —que no tardaron en viralizarse— se puede ver a Coti compartiendo un momento íntimo, entre risas y cercanía física, con el integrante del equipo del programa. Si bien no hay confirmaciones oficiales, el lenguaje corporal entre ambos fue suficiente para que las redes hicieran su propio veredicto.

¿Qué pasa entre ellos?

Pepe Ochoa: “¿Coti tiene nuevo novio? Juane, el productor de Cárcel de los Gemelos”.

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NACHO CASTAÑARES PUENTE ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA RELACIÓN CON SU EX COTI ROMERO: “QUEDÓ TODO...”

medio de los rumores y versiones cruzadas, Nacho Castañares decidió aclarar cómo está hoy su relación con Coti Romero, su expareja y excompañera de Gran Hermano, después de los últimos encuentros públicos tras el fin de su romance.

Durante un móvil con el programa Intrusos, el notero le preguntó de frente: “Nacho, justamente hace un tiempo había salido una noticia que te habías alejado de Romina Uhrig, pero por lo que había pasado con Coti, ¿siguen en contacto o no, cómo está todo con Coti?”.

Sin vueltas, el influencer respondió: “Sí, pero realmente hay una buena relación, nos hemos visto en un evento. Obviamente nosotros pasamos por una relación y después de la relación cada uno tiene su proceso para entender lo que pasa y lo que quiere”.

Nacho Castañares Puente habló en Intrusos (Foto: captura de América).

El ex Gran Hermano dejó en claro que, aunque cada uno tomó su rumbo, no hay conflictos pendientes ni resentimientos: “Capaz que en ese momento Coti lo que eligió fue alejarse un poquito más y es totalmente válido, pero ese día que nos vimos incluso hicimos una nota juntos que la gente decía que había sido súper incómoda o algo, y para nosotros todo lo contrario”.

“Hablamos fuera de cámara también y todo bien, me crucé a la familia. Entonces realmente está todo bien hoy con ella, obviamente cada uno siguió su camino y ya pasó mucho tiempo desde que nos separamos, entonces no hay motivos por el cual capaz estar hoy enfrentados, peleados o lo que sea, así que todo bien“, cerró Nacho en el ida y vuelta.