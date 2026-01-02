En medio de los rumores y versiones cruzadas, Nacho Castañares decidió aclarar cómo está hoy su relación con Coti Romero, su expareja y excompañera de Gran Hermano, después de los últimos encuentros públicos tras el fin de su romance.
Durante un móvil con el programa Intrusos, el notero le preguntó de frente: “Nacho, justamente hace un tiempo había salido una noticia que te habías alejado de Romina Uhrig, pero por lo que había pasado con Coti, ¿siguen en contacto o no, cómo está todo con Coti?”.
Sin vueltas, el influencer respondió: “Sí, pero realmente hay una buena relación, nos hemos visto en un evento, obviamente nosotros pasamos por una relación y después de la relación cada uno tiene su proceso para entender lo que pasa y lo que quiere”.
El ex Gran Hermano dejó en claro que, aunque cada uno tomó su rumbo, no hay conflictos pendientes ni resentimientos: “Capaz que en ese momento Coti lo que eligió fue alejarse un poquito más y es totalmente válido, pero ese día que nos vimos incluso hicimos una nota juntos que la gente decía que había sido súper incómoda o algo, y para nosotros todo lo contrario”.
“Hablamos fuera de cámara también y todo bien, me crucé a la familia. Entonces realmente está todo bien hoy con ella, obviamente cada uno siguió su camino y ya pasó mucho tiempo desde que nos separamos, entonces no hay motivos por el cual capaz estar hoy enfrentados, peleados o lo que sea, así que todo bien“, remarcó Nacho en el ida y vuelta.
QUÉ DIJO NACHO CASTAÑARES PUENTE SOBRE SUS DIFERENCIAS CON ROMINA UHRIG
Sobre su vínculo con Romina Uhrig, Nacho Castañares Puente también fue contundente en el móvil con el programa de América: “En su momento las diferencias que he tenido con Romina, que eran por respecto a cosas que había dicho o se habían malinterpretado, también las hablé y hoy en día ya son cosas que ya pasaron”.
“Sinceramente ya quedaron atrás y no me sirve ni a mí, ni a ella, ni a Coti, ni a nadie traerlas de vuelta" , explicó Nacho dejando en claro que las viejas peleas y los malentendidos ya no forman parte de su presente.
