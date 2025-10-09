Después de días de incertidumbre, Thiago Medina fue dado de alta y, según reveló su amigo Nacho Castañares en LAM, el joven está recuperándose mejor de lo que muchos esperaban.

“Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable”, contó Nacho, describiendo el estado de ánimo y físico de Thiago tras el accidente.

Además, Nacho reveló un detalle sobre la memoria de Thiago: “Me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido”.

Thiago Medina fue dado de alta (Foto: RS Fotos).

El entorno familiar también pasó momentos difíciles durante la recuperación: “Hoy nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos”, agregó, dejando en claro la preocupación que vivieron mientras Thiago estaba internado.

Finalmente, con un toque de humor y esperanza, Nacho se refirió a la vida personal de Medina y al ser indagado sobre una posible boda con Daniela Celis, con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia, cerró, divertido: “¡Ojalá!“.

LA FELICIDAD DE THIAGO MEDINA AL VER A SUS HIJAS TRAS SER DADO DE ALTA: “GRACIAS POR DARME UNA NUEVA VIDA”

Después de días difíciles, Thiago Medina volvió a sonreír. El exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales un video que emocionó a todos sus seguidores: el momento exacto en que sus pequeñas hijas corren hacia él para abrazarlo tras recibir el alta médica.

En las imágenes, se lo ve llegando a su casa, visiblemente conmovido, mientras las nenas lo reconocen y salen corriendo a buscarlo. El abrazo fue inmediato, fuerte y lleno de emoción, un reflejo del profundo vínculo que el joven mantiene con sus hijas pese a todo lo vivido.

Junto al conmovedor video, Thiago escribió unas palabras que reflejan su gratitud y su fe: “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas”, expresó.

Foto: Captura de Instagram (@thi4go_km)

“Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Gracias por darme una nueva vida”.

El posteo rápidamente se viralizó entre sus fanáticos y seres queridos que no tardaron en llenarlo de mensajes de cariño y buenos deseos.