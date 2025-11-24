El viaje de Coti Romero por Europa sumó un capítulo inolvidable en Roma, donde la exparticipante de Gran Hermano convirtió cada paseo en una postal estética cargada de color, moda y entusiasmo. Con amigas, la influencer recorrió los rincones más emblemáticos de la capital italiana y compartió con sus seguidores un álbum que combinó turismo, vivencias íntimas y un cuidado sentido del estilo.

Desde el primer día, Coty eligió un look cómodo y visualmente coherente: campera gris oversize, top blanco, pantalón marmolado y accesorios dorados. La clave fue mantener una identidad estética que la acompañara en largas caminatas sin perder el protagonismo frente a los imponentes escenarios romanos. En la terraza con vistas al Foro Romano posó relajada, dejando que la luz del atardecer resaltara el paisaje de ruinas, vegetación y cielo azul que rodeaba la escena.

La visita a la Fontana di Trevi fue otro de los momentos fuertes del viaje. Coty primero se mostró sonriente frente al monumento iluminado, rodeada de turistas y energía nocturna. Después se inclinó hacia la baranda para capturar una selfie donde brillaba el contraste entre su actitud espontánea y el agua turquesa del icónico sitio. Y, como marca la tradición, lanzó una moneda y pidió un deseo, sellando su paso por uno de los símbolos indiscutidos de Roma.

El viaje de Coty Romero a Roma: moda, amigas y un álbum lleno de postales perfectas. Crédito: Instagram

Pero el recorrido no se detuvo allí. El Coliseo también fue una parada obligada: caminó por la calzada empedrada, posó en distintos puntos del lugar y jugó con la luz cambiante del día para resaltar tanto la arquitectura como los matices de su vestuario. A estas imágenes se sumaron las tomadas junto a una amiga frente al Teatro de Marcelo, donde el costado urbano y social del viaje quedó perfectamente registrado.

COTY ROMERO DESLUMBRÓ EN ROMA Y MADRID: MODA, AMISTAD Y UNA BITÁCORA LLENA DE ESTILO

