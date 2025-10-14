Las redes sociales volvieron a encenderse en torno a Ángela Torres, quien hace unas semanas era relacionada con su compañero en Nadie Dice Nada, Marcos Giles, por un shippeo que nació entre los seguidores del programa de Luzu TV.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo nombre que pone en duda esa versión: Nacho Castañares, el ex participante de Gran Hermano.

La especialista en redes Juariu fue quien encendió las alarmas al compartir una historia en la que se veía al joven influencer en el recital de la artista en el Teatro Margarita Xirgu.

“Nacho fue a ver a Ángela”, escribió junto a una captura donde el ex de Coti Romero mostraba su presencia en el show con la frase “Increíble”, mencionando a la cantante.

LAS PISTAS QUE CONDUCEN A UN ROMANCE O UN VÍNCULO

Lo que podría haber sido una simple muestra de apoyo se transformó rápidamente en tema de debate. “Ellos se likean”, advirtió Juariu, haciendo referencia a los intercambios de me gusta entre ambos.

Poco después, sumó otro detalle que avivó aún más los rumores: el mensaje “What a woman (qué mujer)” que Nacho Castañares publicó en X (Twitter) durante la hora del recital.

El gesto de Nacho Castañares que despertó rumores con Ángela Torres. CRÉDITO: Instagram

Por si fuera poco, Fede Lezcano, amigo de Nacho y compañero de Fuera de Joda, lo mandó al frente al comentarle un emoji de angelito —un guiño más que evidente— en una publicación. Minutos más tarde, el ex Gran Hermano decidió borrar el posteo, pero ya era tarde: las capturas circulaban por todas partes.

Cabe recordar que Ángela Torres se separó de Rusherking a mediados de este año, mientras que Nacho Castañares está soltero desde su ruptura con Coti Romero.