A pocas horas de quedar en el centro de la escena por un tenso cruce con una compañera en el reality español La cárcel de los Gemelos Dúo, Coti Romero volvió a encender las alarmas.

La ex Gran Hermano sufrió un fuerte ataque de pánico que generó preocupación entre sus compañeros y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Coti Romero sufrió un ataque de pánico en un reality de España (Imágenes Yotube y virales en X)

Coti Romero sufrió un ataque de pánico en un reality de España

Todo ocurrió cuando la correntina comenzó a descompensarse dentro de la casa.“¡Seguridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Vengan! No se encuentra bien”, gritó una participante al verla sentada en el piso.

Visiblemente afectada, Coti expresó entre lágrimas:“No puedo respirar. No sé qué me pasa. Debe ser un ataque de pánico”.

La situación generó tensión en el lugar y sus compañeros intentaron asistirla mientras pedían ayuda médica.“Mídanle el aire”, se escuchó decir, mientras la producción intervenía para retirarla de la celda y trasladarla a un centro de salud.

En medio de la crisis, una de las participantes intentó contenerla:“Sé fuerte. Respirá hondo. Nadie te va a hacer nada. Estoy contigo”.

Con la voz débil, Coti apenas alcanzó a responder:“Necesito respirar”.