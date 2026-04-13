La influencer correntina Coty Romero volvió a quedar en el centro de la escena tras su desembarco en un nuevo formato internacional. Su llegada a La Cárcel de Los Gemelos Dúo no pasó desapercibida y, fiel a su estilo, generó polémica a los pocos minutos.

Durante su presentación, la ex participante de Gran Hermano repasó su recorrido televisivo y dejó una frase que anticipó lo que vendría: aseguró que ya participó en cinco realities y que “en todos lados” terminó enfrentada con alguien.

Además, al ser consultada por su vínculo con Furia Scaglione, optó por una respuesta ambigua: “Te lo dejo a tu criterio, por ahora hay buena relación, bancamos a los argentinos”, deslizó.

CRUCE PICANTE A MINUTOS DE ENTRAR

Sin embargo, el momento más tenso llegó casi de inmediato. Mientras compartía espacio con otros participantes, Coty apuntó directamente contra una compañera conocida como “la Falete”, a quien le recriminó no haberla saludado.

“¿Qué pasó? ¿Qué dijiste de mí? ¿Por qué desde que llegué no me saludaste? La educación ante todo”, lanzó, dando inicio a un fuerte intercambio que rápidamente escaló en tono.

El enfrentamiento terminó entre gritos, con una frase contundente de la argentina: “A mí nadie me pasa por arriba, no me importa que seas española”.

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CÓMO ES EL REALITY QUE LA TIENE COMO PROTAGONISTA

La Cárcel de Los Gemelos Dúo es un formato inspirado en el encierro y la convivencia extrema, similar a Gran Hermano, pero con una dinámica particular: los participantes viven en celdas, compiten en duplas y son observados las 24 horas.

El premio final asciende a 250.000 euros, lo que eleva la tensión en cada desafío.

Entre los participantes también se encuentra el youtuber argentino Maxi Miller, reconocido por su popular saludo “Hola niños”, quien ya suma millones de seguidores en redes.