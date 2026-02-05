Nacho Castañares se animó a contar la verdad sobre su separación de Coti Romero, una de las parejas más queridas que surgieron de Gran Hermano. En una entrevista en el programa Puro Show, el ex participante abrió su corazón y explicó por qué, a pesar de que ambos estaban muy enamorados, decidieron ponerle fin a la relación.

“Con Coti, yo lo he dicho varias veces, me pasó algo que nunca me había pasado. Realmente yo estaba muy enamorado, calculo que ella también, y siempre hubo amor y ganas de querer seguir. Después, por distintos motivos, no se pudo”, confesó el influencer.

Nacho Castañares Puente en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Fue entonces cuando el ex GH reveló que terminaron porque “se estaban lastiando” a pesar de tenerse mucho amor: “Pero no es que a mí hoy me queda algo guardado de decir ‘yo la sigo amando y ella no’. Realmente fue de mutuo acuerdo el decir ‘hasta acá llegamos porque nos estamos lastimando cuando no tendría que pasar eso’”.

EL SINCERICIDIO DE NACHO SOBRE SU RELACIÓN CON COTI ROMERO

Durante la charla, Nacho Castañares Puente reconoció que la relación con Coti Romero fue muy intensa y que el amor nunca faltó, pero que el día a día terminó jugando en contra: “Nosotros compartíamos, elegíamos vernos todos los días, además trabajábamos juntos, además había compartir de grupo de amigos al día y todo”.

“En ese momento era como que capaz no estábamos acostumbrados a estar 24-7 con la otra persona y eso fue un poquito lo que complicó todo…”, relató. El ex GH admitió que, aunque no se peleaban “mucho”, sí tenían diferencias y discusiones que se fueron acumulando.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.