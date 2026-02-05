Soledad Aquino se animó a hablar sin filtro sobre su vida amorosa y dejó a todos boquiabiertos en diálogo con el cronista de programa La Mañana con Moria.
La ex de Marcelo Tinelli confesó que está lista para conocer a alguien especial, pero con una condición muy particular: “Le dije a Moria que me consiga un coreano, estoy enamorada de todos los coreanos”.
La charla con el periodista arrancó distendida, contando que se siente “fenomenal” de salud y que disfruta de salir con amigas y pasarla bien. Sin embargo, cuando le preguntaron si tenía ganas de enamorarse de nuevo, no dudó: “Sí, tengo ganas de conocer a alguien, pero sé lo que no quiero, no quiero que se repita lo de antes”.
“Estoy muy tranquila, no estoy buscando desesperadamente, pero si aparece un coreano, mejor”, bromeó Soledad, dejando en claro que su corazón está listo para una nueva historia, pero con un toque internacional.
LOS POSTEOS POLÉMICOS DE SOLEDAD AQUINO Y EL ROL DE MADRE: “SOY JODIDA”
Consultada sobre sus publicaciones en redes sociales con indirectas a sus hijas, Soledad Aquino fue consultada: “¿Te arrepentís después que ponés los posteos?“, y ella contestó esquiva: ”Ya está, no jodas, me olvido, yo soy toda positiva, libriana positiva, todo para adelante”.
Sobre su vínculo con Cande y Mica Tinelli, Aquino se definió como una “madraza” y reconoció:“Que vuelvan a ser niñas y que vuelvan a vivir conmigo, eso me gustaría”. Además, contó entre risas: “Ellas se matan de risa, mamá calentona, y yo les digo bueno, soy así, soy jodida, no jodida, no, más buena”.
