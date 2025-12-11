El testimonio de Paula Robles que se suponía era para aportar pruebas sobre la amenaza que denunció haber recibido Juana Tinelli descolocó a todos, ya que expuso la polémica actitud del propio Marcelo Tinelli ante la confusa situación que se dio en octubre.

“Yo llegué a mi casa y la vi muy angustiada Juana, muy nerviosa, con mucho temor. Ahí me contó que había recibido una amenaza”, contó Robles ante el fiscal, según el documento oficial que filtraron en Lape Club Social.

En ese punto, Marina Calabró precisó que la bailarina recordó: “Juana nombra a Gustavo Scaglione”.

“Juana ya tenía referencia de él porque el padre le había hablado mucho de este hombre”, por eso la joven “tuvo mucho miedo”, continuó en alusión al empresario que compró Telefe.

La actitud de Marcelo Tinelli que enfureció a Juana y Paula Robles

“En ese momento que yo estoy ahí con ella, Juana llama a su papá. Marcelo atiende y Juana le cuenta lo que pasó”, en coincidencia con lo que había comentado Marcelo en su momento.

Juana Tinelli. (Foto: @juanittinelli1)

“Ahí agarro el teléfono, saludo a Marcelo y le digo ‘tenemos que hacer algo, no puede quedar así esto’. Él me dice algo como, estoy hablando con Juana, pasame con ella. Y en eso Juana toma el teléfono y ahí, Juani se enoja, lo insulta a Marcelo y le corta".

Hasta que Paula describió la bronca en su testimonial: “Estaba muy enojada y muy angustiada, decidimos nosotras llamar a los abogados y hacer la denuncia como no teníamos el apoyo del padre”.

Paula Robles en plena función (Foto: Movilpress)

Al final, Paula Robles admitió que “no lo recuerdo con exactitud” si Juana le había mostrado el registro de la llamada antes de borrarla, sumado a que la propia hija menor de Marcelo Tinelli se negó a entregar el aparato para que avance la investigación...