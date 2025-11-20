La declaración de Marcelo Tinelli como testigo por la denuncia de amenaza de muerte que hizo Juana, en la que mencionó a Gustavo Scaglione como supuesto perpetrador, desnudó el rol de Paula Robles en el escándalo.

Plantado ante el fiscal Federico Taramelli, Marcelo contó que su hija menor le había enviado un mensaje que decía “necesito hablar urgente con vos”, y que al llamarla la joven afirmó: “Me acaban de amenazar”.

“Ella le dice el nombre de la persona que le acaba de amenazar, pero Marcelo le dijo que hacía mucho que no tenía contacto con esta persona. Como Juana estaba llorando, muy nerviosa, él le dijo tranquilízate", continuó leyendo el expediente Fernanda Iglesias.

Marcelo Tinelli contó detalles de su pelea con Paula Robles y su hija Juana.

Según contaron en Tarde o Temprano, hasta el momento la fiscalía no pudo peritar el celular de Juana, y tampoco logró comprobar la recepción de la llamada mediante las antenas.

El cruce de Marcelo Tinelli con Paula Robles y la pelea con Juana

“Y ahí agarró el teléfono Paula Robles enfurecida y le dijo: ¿¡Cómo le vas a decir que se tranquilice a una persona que acaban de amenazar!?“.

Entonces, Tinelli le dijo: “¡Pasame con Juana!”.

Así, Marcelo Tinelli declaró con total franqueza y exponiendo su tensa situación con Juana y Paula Robles: “Juana agarró el teléfono, me insultó y me cortó. Después, me escribió y me dijo que no podía creer que no le diera bola. Ahora estoy bloqueado de todos lados por ella“,