La familia Tinelli atraviesa semanas de máxima tensión. En medio de la causa judicial por amenazas que involucra a Juana Tinelli, la modelo decidió romper el silencio con un mensaje cargado de emociones.

El martes, Marcelo Tinelli se presentó ante el fiscal Federico Taramelli y declaró durante 45 minutos. “Vengo a poner el pecho como padre”, sostuvo el conductor, que relató cómo se enteró de las amenazas que recibió su hija.

La causa, sin embargo, podría caerse: Juana eligió no entregar su celular para ser peritado, una decisión clave para la investigación.

LA PROFUNDA REFLEXIÓN QUE DEJÓ JUANA TINELLI EN SUS REDES TRAS LA DECLARACIÓN DE MARCELO EN LA CAUSA POR AMENAZAS

Después de la declaración de su papá, Juana Tinelli subió un video a sus redes sociales donde se la ve en sus momentos más felices: modelando, jugando con sus mascotas, bailando, de vacaciones y, sobre todo, riendo. Junto a las imágenes, escribió: “Así me siento hoy. Así quiero recordarme siempre”.

La publicación llegó en un contexto familiar complicado. Según contó Rodrigo Alegre en TN, Juana bloqueó a Marcelo y tampoco mantiene diálogo con sus hermanas mayores. En este momento, la modelo solo se apoya en su mamá, Paula Robles, y en su hermano, Francisco.

La investigación por amenazas podría tener novedades en los próximos días. Sin embargo, la negativa de Juana a entregar su celular complica el avance del expediente. “Cuando no tenés el elemento pericial, la supuesta amenaza no tiene sustento y esto va camino al archivo”, explicó el periodista Mauro Szeta.

