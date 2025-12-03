Después de unas vacaciones soñadas por Europa, Coti Romero regresó al país con una anécdota que terminó con un giro inesperado.

La ex participante de Gran Hermano viajó junto a amigas por ciudades como Berlín, París, Ámsterdam, Madrid y Roma, compartiendo cada experiencia con sus seguidores en redes sociales. Y así como mostró los mejores momentos, también dio a conocer un contratiempo que puso en pausa la felicidad del viaje.

A través de Instagram, Coti Romero reveló que al llegar a Madrid para tomar el vuelo a Argentina, una de las valijas del grupo —la más grande— no apareció en la cinta de equipaje. La correntina contó que, tras consultar con el personal del aeropuerto, la respuesta no fue nada alentadora.

“Vamos a reclamar. Nos dicen que no estaba, que la iban a buscar y, literal, un policía me dice ‘empezá a rezar’”, relató la influencer.

Coti Romero en crisis porque le robaron la valija en Europa: “Por suerte final feliz” . Crédito: Instagram

Tras una larga espera y con un reclamo ya iniciado, Coti y su amiga decidieron retirarse del aeropuerto rumbo al hotel para descansar. Pero justo cuando parecían resignadas, ocurrió el milagro que tanto esperaban.

“Final feliz” para Coti Romero

Al salir del aeropuerto, vieron a dos hombres que llevaban la valija perdida. Sin dudarlo, se acercaron rápidamente a recuperarla.

“Dejamos todo lo que teníamos y nos abalanzamos a buscarla. Les dijimos que era nuestra y no entendieron nada porque no hablaban ni inglés, pero por suerte nos la dieron”, explicó entre risas.

La creadora de contenido aseguró que la desesperación y la “cara de locas” fue suficiente para convencerlos.

Coti Romero en crisis porque le robaron la valija en Europa: “Por suerte final feliz” . Crédito: Instagram

“Qué locura, porque justo cuando salíamos rendidas y tristes. Pero bueno, final feliz”, celebró Coti Romero, aliviada por reencontrarse con sus pertenencias.