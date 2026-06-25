La sexóloga Cecilia Ce sorprendió al revelar que atravesó una relación marcada por el abuso emocional. A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la licenciada compartió un fuerte testimonio sobre la violencia psicológica que sufrió y aseguró que logró salir de esa situación.

"Por suerte, pude salir“, escribió junto a uno de los mensajes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

La confesión llegó pocas semanas después de su separación del periodista de La Garganta Poderosa, Nacho Levy.

Nuevo descargo de Cecilia Ce en Instagram.

El descargo de Cecilia Ce

Si bien Cecilia Ce nunca mencionó de manera directa a su expareja, un día después de sus publicaciones compartió en sus historias un mensaje de la actriz Gloria Carrá, expareja de Levy, quien había denunciado haber atravesado “situaciones de violencia”. Ese gesto alimentó las especulaciones entre sus seguidores.

Horas más tarde, debido a la repercusión que generó su relato, la sexóloga volvió a expresarse en Instagram para agradecer el apoyo recibido.

“Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo. Estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, escribió.

Cecilia Ce explicó por qué decidió contar su historia

Ante quienes cuestionaron cómo pudo atravesar una situación de maltrato siendo psicóloga, la especialista respondió con una profunda reflexión.

“Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron”, expresó.

Además, explicó que decidió hablar públicamente para visibilizar este tipo de violencia y ayudar a otras personas.

“Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo. Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”, afirmó.