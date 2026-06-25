Jorge Rial volvió a encender la polémica en redes sociales con una crítica feroz contra los famosos y mediáticos que viajaron a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026.

El conductor de Argenzuela apuntó directamente contra lo que llamó “el traslado de nuestra pobre farándula a EEUU”.

“Notas de mierda, anécdotas personales poco interesantes, menciones al calor y un recorrido por los lugares donde viven hacinados”, escribió Rial en su cuenta de X, donde resume con dureza el tipo de contenido que, según él, ofrecieron los enviados del mundo del espectáculo al mayor evento deportivo del planeta.

RIAL REIVINDICÓ A LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS DEL MUNDIAL 2026

Lejos de quedarse solo en la crítica, el periodista puso en valor a los profesionales del periodismo deportivo que, a su criterio, sí están a la altura del evento. Mencionó a Mariano Closs, Recondo, el Pollo Vignolo, Diego Latorre y Marcelo Gallardo como los referentes a los que hay que escuchar “si querés escuchar de verdad sobre fútbol”.

Jorge Rial criticó en X a los famosos enviados a cubrir el Mundial 2026 Por: Captura X

La diferencia, según Rial, es “abismal”: de un lado, los periodistas especializados con años de trayectoria en coberturas mundialistas; del otro, figuras del espectáculo que aprovecharon el viaje para hacer contenido autorreferencial. No es la primera vez que el conductor carga contra este fenómeno: ya en Qatar 2022 había disparado contra la tendencia de los periodistas de ponerse a sí mismos como centro de la cobertura.

EL COMENTARIO MÁS POLÉMICO: LA MUERTE DEL PADRE DE MESSI

El punto más alto de la controversia llegó al final de su posteo, cuando Rial señaló que en medio de todo ese circo mediático, “mataron al padre de Messi”. La frase, que alude a alguna información errónea o fake news que circuló durante la cobertura de los mediáticos, sintetiza para el conductor el nivel de irresponsabilidad periodística que observa.