La condena de Santiago Martínez a 15 años de prisión por el intento de femicidio contra Emily Ceco parecía haber puesto un punto final al calvario que vivió la exparticipante de Love is Blind. Sin embargo, una nueva denuncia volvió a encender las alarmas luego de que trascendiera que el detenido continúa activo en redes sociales y estaría enviando mensajes a distintas mujeres.

El episodio salió a la luz cuando una influencer compartió públicamente las conversaciones que, según denunció, recibió por parte de Santiago Martínez. “No puedo creer la impunidad que puede llegar a tener una persona”, expresó la joven al mostrar las capturas en sus redes sociales.

EMILY CECO CONFESÓ QUE TODAVÍA VIVE CON MIEDO

Tras la repercusión del caso, Emily Ceco habló en Desayuno Americano y reconoció que la situación volvió a generar un fuerte impacto emocional.

“Yo pensé que una vez que estuviese condenado iba a estar tranquilo, que no me iba a molestar, que iba a poder seguir con mi vida, pero pareciera que no”, expresó. Luego resumió cómo atraviesa este momento: “La violencia sigue siendo constante”.

La joven también se refirió a la apelación presentada por la defensa de Santiago Martínez y se mostró confiada en que la condena se mantendrá firme.

Crédito: America TV

“Estamos esperando la resolución, pero seguramente sea favorable para nosotros. Si hubiese habido algo donde él hubiese salido más airoso, lo tenía que haber demostrado en la Justicia y no lo hizo porque no hay nada”, afirmó.

LA DENUNCIA CONTRA SANTIAGO MARTÍNEZ POR SU ACTIVIDAD DESDE LA CÁRCEL

Emily Ceco aseguró que las acciones atribuidas a su expareja mientras permanece detenido la obligan a revivir constantemente el trauma que sufrió.

“Me revictimiza, me hace mover muchísimas cosas”, sostuvo.

Durante la entrevista también hizo referencia a la influencer que finalmente decidió no salir al aire por temor. Según explicó, comprende esa decisión porque, asegura, otras mujeres también habrían recibido agresiones.

“Seguramente a esta chica también le deben haber llegado mensajes agresivos. Espero que no, pero viniendo de él y de su familia seguramente que sí, porque ya lo hicieron con otras chicas”, señaló.

Además, denunció la existencia de un perfil falso de Instagram desde el que, según afirmó, continúan los insultos y agravios hacia ella y otras mujeres.

“Hay un perfil falso de Instagram donde nos insultan a nosotras, nos agravian. Obviamente comprendo que tenga miedo porque yo también tengo miedo. Porque si a mí me pasa algo el día de mañana, por más que él esté detenido…”, concluyó, dejando en evidencia que, pese a la condena por intento de femicidio, todavía no logra sentirse completamente segura.