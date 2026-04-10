Los tormentos que Emily Ceco atravesó a manos de Santiago Martínez quedaron en el pasado, y luego de la condena en primera instancia a su exmarido a 15 años de prisión por intento de femicidio, la exparticipante de Love is Blind Argentina presentó a su nuevo novio.
“Estoy conociendo a alguien”, admitió en diálogo con Matías Vázquez.
Los indicios de un nuevo romance surgieron cuando ella publicó una foto tomada de la mano de un chico en redes.
Emily confirmó ante el conductor de Puro Show que su pareja es Kevin Caragutti.
Quién es el novio de Emily Ceco y cuándo se conocieron
Más allá del hermetismo de la influencer, Matías Vázquez precisó que Emily conoció a Kevin “hace un año a través de una app de citas”.
“El muchacho tiene 32 años, es padre de un nene y sindicalista de La Bancaria”, precisó.
Un gesto que enamoró a Emily Ceco es que Kevin Caragutti “estuvo en el proceso más difícil” de su conflicto con Santiago Martínez.