El juicio de Emily Ceco por violencia de género contra Santiago Martínez, de quien se enamoró dentro del reality Love is Blind Argentina, concluyó este miércoles 25 de marzo con una condena en primera instancia de 15 años de prisión.

SANTIAGO MARTÍNEZ, CONDENADO A 15 AÑOS DE PRISIÓN

A través de un posteo en redes sociales, el ex participante del reality rompió el silencio desde la cárcel y se refirió a la sentencia en su contra.

“Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error. Y en pedir disculpas en privado y hoy, públicamente, me hago cargo de lo que sí hice”.

“Pero eso no quiere decir que me haga cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó)”, expresó Santiago.

En el mismo descargo, Martínez cuestionó el proceso judicial y sostuvo: “Ese circo es el que me juzgó. Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera".

“Jamás ejercí la manipulación y el control que dicen, eso es mentira y sé que se va a probar la verdad. Hoy toca silencio y esperar que en algún momento la justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, expuso Martínez.

Condenado por intentar matar a Emily Ceco, Santiago Martínez habló desde la cárcel y negó todo (captura de Instagram)

LA REACCIÓN DE EMILY CECO AL DESCARGO DE SU EX DESDE LA CÁRCEL

Por su parte, Emily Ceco utilizó sus redes sociales para expresar cómo impactó en ella el mensaje de su ex pareja.

“Después de todo lo que viví, lo único que quiero es estar en paz”, escribió en una historia de Instagram.

Y agregó: “Pero ver este tipo de publicaciones desde la cárcel, de quien intentó quitarme la vida, no sólo me lastima, me revictimiza, también me genera muchísimo miedo”.

“La justicia ya lo condenó a 15 años de prisión por unanimidad. Aun así, siento que esto no termina. Que de alguna manera se me sigue violentando. Solo quiero vivir en paz”, cerró.