Santiago Martínez, el ex de Emily Secco, a quien conoció en el reality de Netflix, Love is Blind, llegó a la fiscalía esposado y con cambios en su imagen para no ser reconocido. En Puro Show mostraron el momento en que el acusado bajaba del patrullero con la cabeza gacha.

“A ver, acá hay un patrullero, con una persona, no se llega a ver por el enrejado, vamos a ver si se trata de Santiago Martínez. No, no es él”, dijo el cronista Walter Leiva tras acercarse al movil policial y luego de verlo bien expresó: “A ver, Santiago, sí, es él, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Vas a declarar?" .

Santiago Martínez, ex de Emily Ceco, a quién conoció en Love Is Blind, llegó esposado a la fiscalía (Foto: captura de eltrece).

“Bueno, acaba de ingresar a la fiscalía, estaba cambiado en su look, su fisonomía, se lo veía con el pelo distinto, más oscuro, más delgado. Lo llevaban a la Fiscalía Federal, que está del otro lado. Claramente cuando me agacho para verlo, era él, Santiago Martínez, no vi la presencia de sus abogados”, relató luego el movilero.

Santiago Martínez, ex de Emily Ceco, a quién conoció en Love Is Blind, llegó esposado a la fiscalía (Foto: captura de eltrece).

EMILY CECO CONTÓ EL ALIVIO QUE SINTIÓ TRAS ENTERARSE DE LA DETENCIÓN DE SANTIAGO MARTÍNEZ, SU EX

Emily Ceco habló con Georgina Barbarossa tras enterarse de la detención de su ex, Santiago Martínez, y manifestó la tranquilidad que siente: "Yo sabía que ayer iban a hacer pericias en el departamento pero no esperaba que sea un allanamiento para ser detenido.

“La verdad, yo venía muy angustiada. Estoy yendo de un lugar a otro, yendo a declarar, dando mi teléfono para que lo periten. No teniendo mi vida, como la que tenía antes. No puedo salir a la calle sola, tranquila. Estoy siempre acompañada por alguien”, expresó Emily.

Foto: captura de Telefe, A la Barbarossa.

Sobre el miedo que tenía de andar en la calle sola, la exparticipante de Love Is Blind dijo: "Saber que él estaba teniendo una vida normal, tranquila, que seguía en su casa, eso me angustiaba un poco. El miedo va a seguir estando, pero saber que está detenido da un poquito de tranquilidad y de seguridad a la hora de salir a la calle”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.