A tres semanas de denunciar en la justicia y en los medios a Santiago Martínez por violencia de género, Emily Ceco contó qué sintió a horas de que la Justicia ordenara su detención.

La ex participante de Love is Blind Argentina (Netflix) habló con Georgina Barbarossa y manifestó la tranquilidad que siente por la detención de su ex, a quien conoció en el reality.

“Estoy mucho más tranquila. A la mañana, cuando me llamó el doctor Castillo, me largué a llorar. Venía acumulando muchas cosas, la venía pasando mal”, dijo Emily en comunicación telefónica en A la Barbarossa.

Y agregó: “Sentía que estaba costando que se haga justicia. Al enterarme que hoy él está detenido, exploté y me largué a llorar mucho. Sentí tranquilidad”.

Emily Ceco reveló cuál fue el momento de quiebre antes de denunciar a Santiago Martínez. Foto: Captura Mediodía Noticias

EMILY CECO CONTÓ QUE LA SORPRENDIÓ EL RÁPIDO ACCIONAR DE LA JUSTICIA

“Yo sabía que ayer iban a hacer pericias en el departamento, no esperaba que sea un allanamiento para ser detenido”, dijo Ceco, con la voz quebrada.

“La verdad, yo venía muy angustiada. Estoy yendo de un lugar a otro, yendo a declarar, dando mi teléfono para que lo periten. No teniendo mi vida, como la que tenía antes. No puedo salir a la calle sola, tranquila. Estoy siempre acompañada por alguien”, continuó Emily.

“Saber que él estaba teniendo una vida normal, tranquila, que seguía en su casa, eso me angustiaba un poco”, agregó.

Sobre la reciente detención de Santiago Martínez y de la pesadilla que vivió a su lado, apuntó: “El miedo va a seguir estando, pero saber que está detenido da un poquito de tranquilidad y de seguridad a la hora de salir a la calle. Yo realmente tenía miedo porque no sabía qué podía hacer él”.

“Al ver las noticias de las denuncias de chicas que perdieron la vida en manos de sus agresores, me hacía mal. Pensaba que yo podía ser una”.

“Que hoy él esté detrás de las rejas me da un poco de paz, de tranquilidad, porque es muy difícil vivir, seguir con tu vida, con miedo”, concluyó Emily Ceco, confiando en el accionar de la Justicia tras denunciar a su exmarido, Santiago Martínez, por violencia de género.

Si sos víctima de violencia de género, comunícate al 144. Línea habilitada las 24 horas, los 365 días del año. Pedí ayuda. Es anónimo y gratuito.