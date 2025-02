Luego de denunciar por violencia de género a Santiago Martínez en la justicia, Emily Ceco dio fuertes detalles del infierno que vivió al lado de su marido.

La joven de 25 años conoció a Santiago en Love is Blind Argentina, reality de Netflix en el que se casó con Martínez y el 22 de febrero iba a pasar por la iglesia.

“Intentó matarme”, afirmó Emily en A la Barbarossa, mientras en pantalla mostraban dolorosas imágenes de Ceco con el rostro golpeado por Martínez.

Profundamente movilizada y sin contener el llanto, la exparticipante de Love is Blind contó que Santiago la psicopateaba y jugaba con su deseo de ser madre: “Hoy estoy agradecida de no estar embarazada porque si no tendría un hijo de él y nos ataría para toda la vida”.

Foto: captura de Telefe, A la Barbarossa.

EL DESESPERADO PEDIDO DE EMILY CECO DE LOVE IS BLIND A LA JUSTICIA

“Hoy estoy feliz de haberme ido de al lado de él. Sé que esto va a pasar, pero le pido encarecidamente a la Justicia que haga algo, que lo detenga, porque él se puede escapar y le va a hacer daño a otra mujer”, dijo Emily en el programa de Georgina Barbarossa.

Y agregó: “A mí no me pudo matar, pero a otra mujer, lamentablemente, lo va a hacer, porque los asesinos no tienen cura”.

“¿Llegó a amenazarte después de esto?”, le preguntó la conductora de Telefe. Y Emily contestó: “Me dijo que, si no volvía con él, se iba a pegar un tiro. Juega con mi psicología para cargarme de culpa”.

Foto: web.

Si sos víctima de violencia de género, comunícate al 144. Línea habilitada las 24 horas, los 365 días del año. Pedí ayuda. Es anónimo y gratuito.