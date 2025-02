A pocos días de hacer pública su denuncia por violencia de género a Santiago Martínez, Emily Ceco dio detalles del infierno que vivió al lado de su marido, hombre con el que se casó en el reality Love is Blind Argentina (Netflix) y con quien pensaba pasar por la iglesia el 22 de febrero.

“Ahora que lo pude exponer estoy más tranquila porque estoy lejos de Santiago. Mucho tiempo le tuve miedo, y ahora también, porque no sé lo que puede llegar a hacer”, dijo Emily en vivo en Mediodía Noticias por eltrece.

Foto: captura de pantalla eltrece.

Visiblemente movilizada, Ceco aseguró: “El otro día intentó matarme. Él me quiso matar. Me estaba ahorcando, me tapaba la boca y yo le pedía por favor (que me suelte). Si yo no gritaba por ayuda, no me dejaba ir. Creo que su único fin era matarme”.

Sin contener las lágrimas, la exparticipante de Love is Blind Argentina continuó relatando la pesadilla que vivió con Santiago Martínez: “Yo creo que él en ese momento no pensaba en nada, solo en hacerme daño. Yo le pedía por favor que parara y no paraba”.

“De hecho, me taba la boca mientras me ahorcaba, impidiéndome que respire. Me faltaba el aire. A lo único que atiné fue a morderlo para poder gritar por ayuda. Creo que por miedo a que alguien entre y lo vean cómo me estaba lastimando, dañando y tratando de quitar la vida, frenó”.

“Si yo no luchaba por mi vida él no iba a parar. Esto fue en la casa en donde vivíamos. Nosotros nos íbamos a casar de vuelta el 22 de febrero por iglesia”, agregó Emily.

Foto: web.

¿NADIE DE LOVE IS BLIND ADVIRTIÓ LAS SITUACIONES VIOLENTAS DE SANTIAGO EN EL REALITY?

Luego de ver un tape de la pareja de Love is Blind protagonizando una violenta situación en el reality, Nacho Otero le preguntó a Emily:

“Algunas de estas situaciones pasaron durante el programa, ¿había alguna especie de freno o era todo entre ustedes? ¿Se metía algún productor?”, le consultó el conductor.

Y ella contestó: “No, era todo entre nosotros. En el momento yo no me daba cuenta, pero lo peor fue fuera del reality, conviviendo solos. Ahí empezó a mostrar más su perfil”.

“Cuando nos fuimos a vivir juntos yo le decía las cosas que no me gustaban, y él me decía ‘las voy a cambiar, mi amor’. Pero era cada vez peor. No las cambiaba. Los agarrones del brazo se volvían más constantes. Los enojos, gritos, insultos, eran casi diarios. Se enojaba por cualquier cosa”, expuso Emily Ceco, denunciando legal y mediáticamente a Santiago Martínez por violencia de género.

Si sos víctima de violencia de género, comunícate al 144. Línea habilitada las 24 horas, los 365 días del año. Pedí ayuda. Es anónimo y gratuito.