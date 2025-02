Flor, excompañera de Emily Ceco en Love is Blind Argentina (Netflix), habló en Mediodía Noticias del caso de violencia de género que sufrió su compañera con Santiago Martínez.

La joven oriunda de Córdoba empatizó hasta las lágrimas con la exparticipante del reality de parejas.

"Emily te abrazo, vos no tenés la culpa de nada. Me da mucha tristeza porque te merecías tener tu historia de amor y uno tiene que poder confiar sin que del otro lado haya un loco que te quiera matar”, le dijo entre lágrimas.

Emily y Flor de Love is Blind Argentina (Foto: captura de eltrece).

La otra participante explicó desde qué lado se siente identificada con ella a pesar de haber vivido su historia de amor de otra manera: “Yo empatizo mucho con ella porque soy la otra pareja que se casó y sé la intensidad con la que se vive todo”.

“La ilusión y los proyectos, la entiendo, no me parece una locura lo que pasó. Y Santi, a simple vista, es encantador, yo lo conocí y él tiene la capacidad de decirte lo que vos querés escuchar y te hace sentir protegida, te hace sentir cómoda”, agregó Flor.

FUERTE TESTIMONIO DE EMILY CECO DE LOVE IS BLIND ARGENTINA EN CONTRA DE SANTIAGO MARTÍNEZ

En una entrevista para Mediodia Noticias, Emily Ceco habló a corazón abierto de la denuncia por violencia de género que le hizo a Santiago Martínez, a quien conoció en el reality show de parejas.

“El otro día intentó matarme. Él me quiso matar. Me estaba ahorcando, me tapaba la boca y yo le pedía por favor (que me suelte). Si yo no gritaba por ayuda, no me dejaba ir. Creo que su único fin era matarme”, dijo visiblemente movilizada.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Si sufris violencia de género llamá al 144, las 24 horas, los 365 días del año