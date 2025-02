Luego del crudo relato que hizo en Bondi Live hablando de los golpes que recibió por parte de Santiago Martínez (a quien conoció en el reality, Love is Blind), Emily Ceco dio más detalles del momento más duro que le toca atravesar en su vida.

Indagada en Intrusos por algunas escenas de tensión que se vieron en el programa, Emily se sinceró ante las cámaras: “En el momento, tal vez no me daba cuenta. O sí, y se lo decía. Pero de eso pasó ya casi un año y la verdad que volver a revivirlo ahora no me hace bien”, reveló.

Además, dejó en claro que lo que sentimientos por su esposo fueron verdaderos: “Yo me enamoré genuinamente de él. La producción en ningún momento me incitó, me insinuó algo. De hecho, todo el tiempo me preguntaban si estaba bien, si estaba segura de que estaba enamorada de él y que me quería casar. Jamás me incitaron a estar en pareja con Santiago”.

Tras escucharla, Karina Iavícoli intervino: “Yo contaba antes de que salieras de la fiscalía que en algún momento de tu vida sufriste un episodio espantoso. Lo que te quiero preguntar es si él tenía conocimiento de eso que te había pasado. Porque si es así, demuestra lo cruel y lo inhumano que es este tipo”.

“Si él sabía perfectamente lo que yo había pasado. De hecho, lo habíamos conversado muchas veces. La primera vez que se lo conté, las veces que se lo conté, reaccionaba de manera empática. Yo lo conté agradeciendo que estaba bien y felicitándome por mi fortaleza y por lo entera que estaba ahora”, respondió Emily. Y cerró, a flor de piel: “Hice muchos años de terapia y las únicas personas que siempre estuvieron a mi lado fueron mis papás y mis hermanos. Ellos fueron los que más me contuvieron”.

UNA EX DE SANTIAGO MARTÍNEZ DE LOVE IS BLIND RELATÓ SUS VIOLENTAS ACTITUDES DURANTE SU RELACIÓN

Ni bien Emily Ceco asistió a Bondi Live, con el ojo lastimado, a contar que denunció a Santiago Martínez, a quien conoció en Love is Blind, por violencia de género, una ex de él, Johana Coleff, relató lo mal que la pasó en su relación.

La joven, mediante un clip de TikTok, puso en escena varias situaciones violentas que sufrió cuando salió con el exparticipante del reality de Netflix, quien no solo molió a golpes a Emily, sino que la privó de su libertad durante todo un fin de semana para que no lo denunciara.

Lo conocí en octubre del 2023, yo venía de una relación media media y él en menos de un mes me mostró todo lo que yo buscaba en un hombre”, contó, remarcando que la primera cita fue buena. “Me voló la cabeza”, reveló, antes de avanzar con su tremendo relato.