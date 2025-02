Emily Ceco de Love is Blind Argentina reveló este jueves en el streaming de Bondi Live el calvario que sufrió con su esposo Santiago Martínez, a quien conoció en el reality de Netflix.

Según la Licenciada en Comunicación, todo empezó cuando ella volvió de ver ‘Sex’ por la despedida de soltera que organizó su familia para su casamiento, ya que Emily y Santiago iban a contraer matrimonio por iglesia.

“Me dijo que me vio en TikTok bailando y disfrutando y se enojó. Me dijo que era una puta y una pajera y me pegó por la espalda”, comenzó contando Emily.

Emily Ceco de Love is Blind denunció a Santiago Martínez por violencia y habló del calvario que vivió. Foto: Bondi Live

Emily Ceco y Santiago Martínez se conocieron y se casaron en “Love is Blind” (Foto: Instagram / santunahuel)

Y siguió con el durísimo relato: “Me dio dos trompadas mas, yo ahí me quise ir de la habitación, se puso a trabarme contra la puerta y me empujó contra la cama. Él mide 1.90, es muy grandote y tiene mucha fuerza. Me empezó a ahorcar con mis brazos, tengo todo machucado por cómo me agarró”.

“Le pedía que parara. Le dije que me estaba lastimando y le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se corriera. Me dijo: ‘¿Me estás pegando, hija de puta? Hace dos horas no llorabas, llorá ahora. No pensabas en el pelotudo cuando movías el orto en el escenario’. Me empezó a pegar otra vez en la cabeza”, contó Emily con mucha angustia.

Y después agregó: “Cuando logré soltarme un poco le escupí para que se fuera porque era el único método de defensa que se me ocurrió. Me dijo que era una negra villera, me empezó a pegar y a escupir. Cuando se calmó empecé a gritar por ayuda y ahí bajó un cambio porque se dio cuenta que los vecinos podían escuchar”.

CÓMO SE ESCAPÓ EMILY CECO DE LA CASA QUE COMPARTÍA CON SANTIAGO MARTÍNES TRAS SU BRUTAL ATAQUE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

“Cuando se calmó yo me estaba haciendo pis y él me estaba consolando. No me dejaba ir al baño. Después de insistir me dejó pero me pidió que no me viera en el espejo. Me dijo que lo del ojo en dos días se me iba. Yo no veía nada, veía negro”, explicó.

Y aclaró: “El fin de semana, por si me revisaba el celular, le mandaba mensajes a mi familia haciendo que estaba todo bien. El domingo a la tarde él bajó a sacar la basura y yo aproveché y le pedí a mi hermana que me viniera a buscar”.

Sobre cómo salió de su casa, Emily fue tajante: “Me dijo que no tenía la camioneta pero que me mandaba un auto. Le dije a Santi que iba a limpiar el living, si él se encargaba de la habitación. Me dijo que sí, me hice la boluda y cuando él estaba en la pieza me fui”.

“Salí con lo puesto y con la llave, nada más. Tenía mucho miedo. Llegué a lo de mi hermana, él se dio cuenta y me empezó a mandar mensajes”, concluyó la exparticipante del reality.

Si sufrís o sufriste violencia de género, llamá al 144

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género (Buenos Aires Ciudad) La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.