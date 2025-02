Ni bien Emily Ceco asistió a Bondi Live, con el ojo lastimado, a contar que denunció a Santiago Martínez, a quien conoció en Love is Blind, por violencia de género, una ex de él, Johana Coleff, relató lo mal que la pasó en su relación.

La joven, mediante un clip de TikTok, puso en escena varias situaciones violentas que sufrió cuando salió con el exparticipante del reality de Netflix, quien no solo molió a golpes a Emily, sino que la privó de su libertad durante todo un fin de semana para que no lo denunciara.

Una joven que salió con Santiago antes que Emily relató los violentos episodios que sufrió con él. Fotos: TiikTok | @johhacoleff

Lo conocí en octubre del 2023, yo venía de una relación media media y él en menos de un mes me mostró todo lo que yo buscaba en un hombre”, contó, remarcando que la primera cita fue buena. “Me voló la cabeza”, reveló, antes de avanzar con su tremendo relato.

¿QUÉ SITUACIONES VIOLENTAS SUFRIÓ JOHANA COLEFF CON SANTIAGO MARTÍNEZ?

Johana Coleff reveló las actitudes violentas de Santiago Martínez y relató con tres fuertes situaciones, siendo la última la peor.

“Fue la peor situación que viví con un hombre. Veníamos de cenar, íbamos a ir a la casa, él vivía con los padres y estaba la luz prendida, así que estacionamos en la esquina un rato hasta que se fueran a dormir...”.

“Era una situación íntima que él opinaba que sí y yo que no. Como le decía que no, él pensaba que lo trataba como a cualquiera. Y la realidad es que no. No es no, chicas. Me empezó a insultar de arriba a abajo. Saqué mi celular para pedirme un auto y me dijo ‘a mí cuando te hablo me escuchás’ y me sacó el teléfono. En ese momento, no me daba para forcejear porque estaba muy transformado, entonces me daba miedo...”.

Emily reveló cómo logró escapar de la casa que compartía con Santiago. Foto: Bondi Live

“Empecé a mover la pierna y él me dijo ‘¿por qué temblás?’, le dije ‘porque la verdad tengo miedo, nunca pasé por una situación así’ y me dijo ‘¿miedo de qué? ¡Estúpi..., tenés 26 años! Esperé porque no quería irme sin mi celular y en un momento se largó a llorar y empezó a pedirme perdón, que no sentía eso, que era mentira, que me quería y me devolvió el teléfono. Me quiso abrazar y lo abracé”, cerró, revelando que quiso avisarle a Emily del tipo de persona que es Santiago pero ella la ignoró.