El juicio de Emily Ceco por violencia de género contra Santiago Martínez, de quien se enamoró dentro del reality Love is Blind Argentina, concluyó este miércoles con una condena en primera instancia de 15 años de prisión.

La sentencia fue por encontrarlo culpable de “tentativa de femicidio”.

Si bien Ceco había solicitado prisión perpetua, reaccionó emocionada y satisfecha al salir del juzgado en diálogo con Puro Show: “Se hizo justicia, por fin voy a tener paz”.

Emily Ceco. Foto: prensa Regla de tres simple

Entre lágrimas de alivio, Emily enfatizó: “Se hizo justicia por mí, por Nicole, Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago...”.

Emily Ceco y la sentencia contra Santiago Martínez

Divorciada de su agresor, Ceco analizó la condena a Martínez: “Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo 15 años de ser en paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”.

Foto: web.

“Si él intentó matarme cuando yo le di todo de mí, después de estar 15 años en prisión, más enojado, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, razonó.

“La primera vez que lo vi fue hoy, mientras leía la sentencia. Me empezó a temblar todo el cuerpo. Tenía muchísimo miedo. (...) En su declaración, él me pidió disculpas a mí, me dijo que me amaba todavía”, reveló

“Es una situación horrible tener que sentarse ahí a declarar, a contar una y otra vez las cosas espantosas que te hicieron. Pero la justicia escucha. Por lo menos me escuchó, y espero que mi caso marque un precedente, porque no esperaron a que me maten para darle una condena como corresponde”, cerró Emily Ceco desde los pasillos del tribunal que condenó a Santiago Martínez.

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