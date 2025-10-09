Luego del fuerte amor y del casamiento, Flor Fenández, de la primera temporada de Love is Blind Argentina, se separó de José, aunque aún no de manera definitiva.

Es que iniciaron el trámite de divorcio y, cuando ella ya lo tenía firmado y debía entregárselo a él para que también pusiera su rúbrica, hubo un insólito inconveniente.

En el streaming Somoslovest, Flor relató: “Tema del divorcio. Firmamos y lo guardó la abogada. No entiende nada la abogada, porque subimos historias medio de histeriqueo con José, de ‘los gatos se comieron el divorcio’”.

Foto: Instagram (@florafloralfer)

La consulta fue la lógica: “¿Se comieron de verdad el divorcio los gatos?”.

FLOR DE LOVE IS BLIND EXPLICÓ QUÉ PASÓ CON SU DIVORCIO

La exparticipante profundizó: “Tenía una copia igual. Lo tenía que llevar para que José lo firme y no confiaba en él porque estábamos en malos términos. Lo dejo un segundo en la mesa, voy a buscarlo y estaba masticado. Yo dije, este le pagó a los gatos para que este divorcio no se concrete. Algo raro hay acá o es una señal del universo”.

Flor de Love is Blind explicó el motivo por el que se complicó su divorcio con José: “Se lo comió el gato” | Créditos: Instagram @floraflorafer

Para cerrar, recordó: “La abogada me respondió y me dijo: ‘Hola, Flor. Te escribía para saber si están seguros’. Lo llamé a José para preguntarle si estaba seguro. No se presentó todavía. Está ahí guardado. El divorcio está firmado, listo, horneándose”.