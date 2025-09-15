Wanda Nara volvió a estar en el centro de los comentarios en redes sociales, pero esta vez no por su vida sentimental ni por su rol como empresaria, sino por un nuevo error ortográfico.

La conductora compartió en Instagram una foto en la que aparece posando frente al espejo con un look sofisticado, pero lo que más llamó la atención fue el texto que escribió sobre la imagen: “Netflix. Love is blinde”.

Foto: @wandanara

El error no pasó desapercibido entre sus millones de seguidores, quienes rápidamente señalaron que la serie de Netflix se llama “Love is Blind” y no “blinde”.

La publicación que generó repercusión

En la foto se la ve con un blazer negro oversize, un body de encaje y stilettos animal print, sosteniendo unos papeles en la mano.

Si bien su look recibió elogios, el detalle del error ortográfico se convirtió en tendencia.

No es la primera vez que Wanda Nara se confunde en redes sociales

Wanda ya había protagonizado otros episodios similares en redes sociales, donde a menudo sus posteos son analizados con lupa por sus fanáticos y detractores.

Esta vez, la confusión con el título de la popular serie de Netflix volvió a ubicarla entre lo más comentado del día.

Wanda Nara y su relación con las redes

La empresaria y conductora suele compartir su día a día con naturalidad y sin filtro, lo que la convierte en protagonista frecuente de virales y tendencias.

Sus publicaciones, entre errores y aciertos, siempre logran captar la atención del público.