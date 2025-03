Santiago Martínez, ex participante de Love Is Blind, permanecerá en prisión preventiva tras ser acusado de intentar femicidio, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su ex pareja, Emily Ceco.

La jueza Karina Andrea De Luca, del Juzgado de Garantías N°6, tomó esta decisión, lo que cierra la puerta a una posible excarcelación mientras Martínez espera el juicio.

El abogado de Emily Ceco, Roberto Castillo, confirmó la decisión judicial a través de sus redes sociales.

Emily Ceco. Foto: captura de pantalla eltrece.

El caso que conmocionó a todos

La denuncia pública de Emily Ceco salió a la luz en febrero de este año, cuando la joven presentó su denuncia en la Comisaría de la Mujer de General Rodríguez, revelando el sufrimiento y abuso que había padecido mientras estuvo en pareja con Martínez.

Santiago Martínez, ex de Emily Ceco, a quién conoció en Love Is Blind, llegó esposado a la fiscalía (Foto: captura de eltrece).

La denuncia de Ceco desató una ola de solidaridad y alarma por las graves acusaciones.

La influencer, visiblemente afectada, compartió su miedo por las consecuencias que este proceso podría acarrear.

La investigación y los detalles del fallo judicial

Emily Ceco reveló cómo logró escapar de la casa que compartía con Santiago Martínez. Foto: Bondi Live

La causa fue inicialmente tratada por la UFI 10 de General Rodríguez, pero luego fue trasladada a la jurisdicción de Morón, donde se recopilaron pruebas suficientes para dictar la prisión preventiva de Santiago Martínez.

Emily Ceco compartió la resolución judicial y agradeció a su abogado Roberto Castillo. Captura Instagram

Los cargos en su contra son serios y incluyen intento de femicidio, lo que resalta la gravedad de las acusaciones y la situación que atraviesa la víctima.

El abogado Roberto Castillo compartió el fallo oficial: “El día de hoy, la jueza decretó la prisión preventiva para Santiago Martínez. Deberá esperar el juicio privado de su libertad”.