En medio de la fuerte repercusión que generó la condena a 15 años de prisión contra Santiago Martínez por el intento de homicidio de Emily Ceco, su expareja que conoció en el reality de Netflix Love is blind, sus padres decidieron hablar públicamente por primera vez y fijar una postura clara sobre el caso.

Durante una entrevista con Puro Show, Valeria y Jorge, visiblemente conmovidos, defendieron a su hijo, cuestionaron la sentencia y apuntaron contra lo que consideran una construcción mediática que, según ellos, distorsionó los hechos.

LOS PADRES DE SANTIAGO MARTÍNEZ APUNTARON CONTRA LA CONDENA

Desde el inicio, la madre del joven dejó en claro su postura frente al fallo judicial. “Es un hecho terrible, que no avalamos, pero también sabemos de todas las mentiras. La condena no está firme”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que continuarán apelando en busca de revertir la situación: “Tenemos que utilizar todas las armas de la justicia”, afirmó, al tiempo que remarcó su confianza tanto en el sistema judicial como en su hijo.

Además, defendió la conducta familiar y rechazó las acusaciones públicas: “Seguimos confiando en nuestro hijo, que es una persona de bien. Somos una familia con valores”, expresó.

Durante la entrevista los padres de Martínez también relativizaron la gravedad de las lesiones sufridas por Emily Ceco.

Al referirse al episodio, aseguraron que “los golpes fueron leves” y remarcaron que, a su entender, el caso debe analizarse “por la prueba y la verdad, no por un relato”, una postura que generó fuerte controversia al contrastar con las imágenes y peritajes difundidos en la causa.

“COMETIÓ UN ERROR, PERO NO ES UN MONSTRUO”

Uno de los puntos más contundentes del descargo fue cuando Valeria reconoció el hecho, pero cuestionó su gravedad penal. “Santiago cometió un error, un error grave. Pero no es un monstruo, no es un asesino”, lanzó.

La mujer también intentó relativizar las acusaciones más graves, como el intento de homicidio: “Fue un acto de violencia, y por eso está pagando. Pero eso no significa que la haya querido matar”, sostuvo.

Incluso, desmintió parte del relato de la víctima: “Jamás vivió en una situación de peligro. Formó parte de nuestra familia, vivimos juntos”, aseguró.

CRÍTICAS AL RELATO MEDIÁTICO Y DEFENSA FAMILIAR

Durante la entrevista, los padres del joven también apuntaron contra el tratamiento del caso en los medios. “Tenemos que guiarnos por la prueba y la verdad, no por un relato”, afirmó Valeria, visiblemente molesta por la exposición.

En esa misma línea, su padre, Jorge, defendió los valores familiares y rechazó las acusaciones de violencia: “En mi casa no hay violencia. Tenemos hijas, sobrinas, amigas. Sabemos lo que es el valor de la mujer”, señaló.

La pareja rompió el silencio en Puro Show y atacó a Emily Ceco, acusándola de mentirosa. (Video: Puro Show / Foto: captura eltrece)

Además, hizo foco en el impacto emocional que atraviesan: “Somos dos padres sufriendo muchas mentiras. Estamos cansados del ataque hacia nuestra familia”, expresó.

LA FAMILIA INSISTE EN LA INOCENCIA PARCIAL

Para cerrar, la madre del joven volvió a cuestionar la condena y dejó en claro cuál es su objetivo: “Lo que queremos demostrar es que mi hijo no es ningún asesino y que se lo está juzgando por cosas que no hizo”, afirmó.

Y redobló la apuesta al referirse a las acusaciones: “Todo es mentira. Absolutamente todo es mentira”, concluyó, en una frase que volvió a encender la polémica en torno a un caso que sigue generando debate público.