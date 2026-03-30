En medio de la fuerte repercusión por la condena a 15 años de prisión de Santiago Martínez, su mamá, Valeria, decidió salir a hablar públicamente y enfrentar las graves acusaciones que hizo su exnuera, Emily Ceco, sobre su comportamiento durante el juicio.

En una nota que dio a Puro Show, acompañada por Jorge -papá de Santiago- la mujer fue consultada sin vueltas por los dichos de la joven, quien aseguró que había sido agredida verbalmente y que incluso se le habían reído en la cara en plena instancia judicial: “¡Jamás! Es mentira, chicos. Todo lo que salga de la boca de esta persona es mentira”, expresó, con vehemencia.

Además, dio su versión de lo ocurrido en el juicio y negó rotundamente haber estado presente durante la declaración de Emily: “Cuando ella declaró en el juicio, nosotros dos no estuvimos presentes porque éramos testigos. Estuvimos en un cuartito alejado. Así que jamás pude haberme reído ni haber puesto ninguna cara porque no estaba presente”.

Foto: Captura (eltrece)

En ese sentido, también rechazó cualquier acusación de discriminación: “Nosotros no tenemos ese vocabulario con nadie. Nosotros somos personas que están en desacuerdo con cualquier tipo de discriminación”.

Por otro lado, la madre del condenado sorprendió al dar detalles de la convivencia que habrían tenido con Emily, asegurando que la recibieron de buena manera: “La atendimos, la cuidamos. Ella quería trabajar y nosotros buscamos contactos para que ella se sienta contenta y pueda trabajar“, detalló.

Y cerró con una descripción de cómo era el vínculo familiar en ese entonces: “Tuvimos un año, una vida, digamos, normal con alguien nuevo en la familia, pero que nosotros lo aceptamos. Lo aceptamos porque creíamos que ellos estaban enamorados”.

Valeria: “¡Jamás! Es mentira, chicos. Todo lo que salga de la boca de esta persona (por Emily Ceco) es mentira”.

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EL FALLO COMPLETO CONTRA SANTIAGO MARTÍNEZ TRAS SER CONDENADO A 15 AÑOS POR INTENTAR MATAR A SU EX EMILY CECO

El caso que generó un fuerte impacto por su gravedad sumó un nuevo capítulo clave: se conoció el fallo completo contra Santiago Martínez, condenado a 15 años de prisión por intentar matar a su exesposa, Emily Ceco.

La información fue difundida por Mauro Szeta, quien compartió en sus redes sociales el documento oficial con la decisión unánime de los jueces, revelando en detalle los fundamentos que llevaron a la condena.

Uno de los puntos más contundentes del fallo está en la calificación legal: el Tribunal consideró a Martínez autor de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, en un contexto de violencia de género. A esto se suman los delitos de lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada, todos enmarcados en un mismo entramado de violencia sostenida.

Foto: Captura de X (@mauroszeta) Por: Fabiana Lopez

En el documento, el juez fue categórico al momento de fijar la pena: “Corresponde condenar a Santiago Nahuel Martínez a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas”, en base a los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Además, el fallo detalla con precisión el encuadre de los delitos: “Por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en contexto de violencia de género, lesiones leves agravadas por tratarse la víctima de una persona con quien se ha mantenido una relación de pareja y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y contra un cónyuge”.

Otro aspecto clave que remarcaron los jueces fue la reiteración de hechos violentos, lo que influyó directamente en la pena final. Según consta en la sentencia, el accionar del acusado provocó un daño sostenido en el tiempo, con múltiples episodios que fueron analizados de manera conjunta.

Emily Ceco tras la decisión de la Justicia. Foto: captura de pantalla

El documento también reconstruye los momentos más críticos del caso, detallando fechas y lugares: el 22 de octubre de 2024 en Ituzaingó, el 6 de enero de 2025 en Villa Gesell y el 8 de febrero de 2025 nuevamente en Ituzaingó, todos episodios en los que la víctima fue atacada.

Con la publicación completa del fallo por parte de Szeta, se conoció en profundidad el criterio de la Justicia, que no solo fijó la condena, sino que también dejó expuesta la gravedad de un caso atravesado por la violencia de género y sus consecuencias.