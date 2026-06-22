En las últimas horas, se conoció la muerte de Pablo Christian Mas Albert, el actor y luchador profesional que se ganó el corazón de toda una generación con su papel del Teniente Murphy en el exitoso programa 100% Lucha. Vicente Viloni lo despidió en las redes y lanzó un fuerte pedido por su familia.

La noticia sacudió a los fanáticos que crecieron siguiendo las historias y rivalidades del ciclo creado por Eduardo Husni, que marcó un antes y un después en la televisión argentina entre 2006 y 2010. El recuerdo de Mas Albert, que también participó en 100% Lucha, la película (2008), despertó una ola de mensajes emotivos en redes sociales.

La despedida del Teniente Murpy (Foto: Instagram @100.por.ciento.lucha)

Mas Albert formó parte del elenco principal del programa y se destacó por su personaje: un militar estadounidense de carácter fuerte, protagonista de enfrentamientos memorables dentro del ring. Su impronta lo convirtió en uno de los luchadores más queridos y recordados de la franquicia, que supo continuar la tradición de Titanes en el ring.

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La noticia golpeó especialmente a Vicente Viloni (Norberto Adrián Fernández), máxima figura del programa y compañero de Mas Albert durante los años de mayor popularidad. A través de sus redes sociales, Viloni expresó su dolor y aseguró que está “destrozado” por la pérdida.

La despedida de Vicente Viloni al Teniente Murpy (Foto: Instagram @vilonicampeondelpueblo)

“Se va parte de mi vida”, escribió el luchador, que consideraba a Mas Albert un amigo entrañable. En su mensaje, imaginó un reencuentro en “el ring de los cielos”, donde volverán a demostrarles a los ángeles lo que es la lucha libre. Además, recordó una frase que su compañero solía repetirle: “Una más y va a ser la mejor”.

“Hasta pronto. Te quiero mucho”, cerró Viloni en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y recuerdos de los fanáticos del histórico ciclo de Telefe. Asimismo, el referente se sumó al pedido de ayuda económica para que la pareja de Mas Albert pueda costear los gastos del sepelio.

La despedida del Teniente Murpy (Foto: Instagram @100.por.ciento.lucha)

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