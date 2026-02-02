La preocupación invadió a los seguidores de Vicente Viloni en las últimas horas. El ex campeón de 100% Lucha se convirtió en tendencia después de que desde su cuenta de X (ex Twitter) aparecieron mensajes negativos y alarmantes sobre su persona que hicieron temer por su salud mental.

“Soy todo lo que está mal. Perdón, estoy tan solo que hablo boludeces. Hasta pronto”, fue uno de los posteos que generó revuelo y encendió las alarmas entre familiares, amigos y fanáticos del luchador.

Los posteos de Vicente Viloni que causaron preocupación (Foto: captura Twitter / X @@_VicenteViloni)

Frente a la repercusión, Viloni decidió salir a aclarar lo sucedido y lanzó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram. “Hola amigos, el sábado a la noche me hackearon el celu”, explicó el deportista, dejando en claro que él no fue el autor de los mensajes.

VICENTE VILONI LLEGÓ TRANQUILIDAD A LOS SEGUIDORES QUE TEMÍAN POR SU SALUD MENTAL

“Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans”, remarcó Viloni, visiblemente molesto por la situación y el impacto que tuvo en su entorno.

El mensaje de aclaración de Vicente Viloni (Foto: Instagram @vilonicampeondelpueblo)

El ex luchador también se refirió a la cobertura mediática que tuvo el episodio. “Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocupar a los medios que se hicieron eco. Les pido por favor que rectifiquen”, solicitó, buscando ponerle fin a los rumores sobre su estado de ánimo.

Para cerrar, Viloni agradeció el apoyo de sus seguidores: “Muchas gracias, ustedes son mi fuerza”, escribió, intentando llevar tranquilidad y dejar atrás el mal momento.

Vicente Viloni y La Masa (Foto: Instagram @vilonicampeondelpueblo)

