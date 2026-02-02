Valentino López celebró sus 17 años rodeado de familia y amigos en una fiesta organizada por sus padres, Wanda Nara y Maxi López. Entre todos los regalos, el que más llamó la atención fue el de su novia, Carola Sánchez Aloe, quien apostó por la originalidad y el romanticismo.

La joven le obsequió dos cuadros personalizados con un profundo significado emocional. El primero mostraba una imagen de ambos con el cielo de fondo y un detalle que sorprendió a todos: “Así estaban las estrellas la noche en la que nos conocimos. Dice la fecha, el lugar, las coordenadas, todo. Con eso sacaron el mapa estelar”, explicó Carola.

El cuadro incluía la frase: “Así estaban las estrellas la noche que empezó nuestra historia de amor. Carola y Valentino”, convirtiendo el regalo en un testimonio único de su relación.

“ME MATÓ LA FOTO PRINCIPAL”: LA QUEJA DE VALENTINO POR SU LOOK

El segundo cuadro fue el que generó la divertida queja del futbolista de River. Se trataba de un collage con “millones de fotos y una en grande” como imagen principal.

El problema para Valentino fue precisamente esa foto destacada: “Está bueno, me mató la foto principal, pero bueno”, se quejó con humor el adolescente.

La razón de su molestia quedó clara cuando Carola explicó el contraste: mientras ella aparecía bien vestida y con botas, su novio estaba en la imagen con ojotas, medias y short de fútbol, un look bastante informal que no lo favoreció tanto como esperaba. A pesar de la broma, el hijo de Wanda Nara agradeció el gesto romántico de su pareja.