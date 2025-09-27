Este sábado operaron a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López de una lesión grave en los ligamentos cruzados. La conductora compartió esta mañana una historia con noticia de la cirugía a la que se sometió su hijo.

“Mi bomber está bien, toda la familia está acá acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”, escribió la empresaria junto a una imagen en la que se la puede ver con el padre de su hijo en la sala de espera.

Wanda Nara y Maxi López acompañaron a su hijo Valentino en su operación (Foto: Instagram @wanda_nara).

El exfutbolista por su parte publicó otra story del joven en la camilla, con el pulgar hacia arriba, dejando tranquilidad a todos. “Gracias River Plate y al doc Matías con todo su equipo”, expresó el empresario junto a algunos emojis.

Valentino López fue operado (Foto: Instagram @officialmaxilopez).

QUÉ DIJO MAXI LÓPEZ DE MARTÍN MIGUELES, EL SUPUESTO NUEVO AMOR DE WANDA NARA

En medio de la gran exposición que suele rodearla vida deWanda Nara, su exmarido,Maxi López(con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto), rompió el silencio sobre Martín Migueles, el flamante novio de la conductora.

En una nota que le dio a LAM, Maxi sorprendió con su inesperada reacción al hablar de Martín. “¿Cómo te cayó Martín Migueles?”, quiso saber la cronista. Con sorpresa, el entrevistado respondió: “¿Quién? Ah, sí, soy muy malo con los nombres, perdón”.

Foto: Captura (América)

“El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él. Cocinó, nos abrió la puerta a mí, a los chicos, así que es un copado”, agregó, dando que hablar con sus dichos, y luego cerró: “Sí, súper bien.Se portó súper bien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso”.

