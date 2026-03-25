Santiago Martínez, conocido por su paso por el reality “Love is Blind”, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra su expareja, Emily Ceco.

La sentencia se dictó en los tribunales de Morón, donde ambos estuvieron presentes. Al escuchar el fallo, Martínez giró la cabeza con una mirada furiosa y luego asintió, mientras su equipo de defensores intentaba contenerlo. Minutos después, fue retirado esposado de la sala.

El abrazo de Emily Ceco tras la condena

Del otro lado de la sala, Emily Ceco no pudo contener la emoción y se fundió en un abrazo con su abogado, Roberto Castillo, y con Cinthia Fernández, que la acompañó durante la audiencia. La joven celebró el fallo entre lágrimas, después de meses de lucha judicial.

Emily Ceco tras la decisión de la Justicia. Foto: captura de pantalla

Un caso que sacudió al reality y terminó en la Justicia

Martínez y Ceco se conocieron durante su participación en Love is Blind. Afuera del programa, la pareja planeaba casarse nuevamente, pero todo cambió tras un episodio de violencia física que sufrió Emily y que derivó en la cancelación de la boda.

A principios de 2025, Ceco se presentó junto a su abogado ante la Justicia para ratificar y ampliar la denuncia por violencia de género. El caso avanzó rápidamente y este miércoles llegó la condena.