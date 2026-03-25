El caso que generó un fuerte impacto por su gravedad sumó un nuevo capítulo clave: se conoció el fallo completo contra Santiago Martínez, condenado a 15 años de prisión por intentar matar a su exesposa, Emily Ceco.

La información fue difundida por Mauro Szeta, quien compartió en sus redes sociales el documento oficial con la decisión unánime de los jueces, revelando en detalle los fundamentos que llevaron a la condena.

Uno de los puntos más contundentes del fallo está en la calificación legal: el Tribunal consideró a Martínez autor de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, en un contexto de violencia de género. A esto se suman los delitos de lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada, todos enmarcados en un mismo entramado de violencia sostenida.

Foto: Captura de X (@mauroszeta) Por: Fabiana Lopez

En el documento, el juez fue categórico al momento de fijar la pena: “Corresponde condenar a Santiago Nahuel Martínez a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas”, en base a los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Además, el fallo detalla con precisión el encuadre de los delitos: “Por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en contexto de violencia de género, lesiones leves agravadas por tratarse la víctima de una persona con quien se ha mantenido una relación de pareja y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y contra un cónyuge”.

Otro aspecto clave que remarcaron los jueces fue la reiteración de hechos violentos, lo que influyó directamente en la pena final. Según consta en la sentencia, el accionar del acusado provocó un daño sostenido en el tiempo, con múltiples episodios que fueron analizados de manera conjunta.

Emily Ceco tras la decisión de la Justicia. Foto: captura de pantalla

El documento también reconstruye los momentos más críticos del caso, detallando fechas y lugares: el 22 de octubre de 2024 en Ituzaingó, el 6 de enero de 2025 en Villa Gesell y el 8 de febrero de 2025 nuevamente en Ituzaingó, todos episodios en los que la víctima fue atacada.

Con la publicación completa del fallo por parte de Szeta, se conoció en profundidad el criterio de la Justicia, que no solo fijó la condena, sino que también dejó expuesta la gravedad de un caso atravesado por la violencia de género y sus consecuencias.

Santiago Martínez / Foto Instagram @santunahuel

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EMILY REVELÓ QUÉ LE DECÍA LA PRODUCCIÓN DE LOVE IS BLIND SOBRE SANTIAGO MARTÍNEZ

Luego del crudo relato que hizo en Bondi Live hablando de los golpes que recibió por parte de Santiago Martínez (a quien conoció en el reality, Love is Blind), Emily Ceco dio más detalles (en febrero de 2025) del momento más duro que le toca atravesar en su vida.

Indagada en Intrusos por algunas escenas de tensión que se vieron en el programa, Emily se sinceró ante las cámaras: “En el momento, tal vez no me daba cuenta. O sí, y se lo decía. Pero de eso pasó ya casi un año y la verdad que volver a revivirlo ahora no me hace bien”, reveló.

Además, dejó en claro que lo que sentimientos por su esposo fueron verdaderos: “Yo me enamoré genuinamente de él. La producción en ningún momento me incitó, me insinuó algo. De hecho, todo el tiempo me preguntaban si estaba bien, si estaba segura de que estaba enamorada de él y que me quería casar. Jamás me incitaron a estar en pareja con Santiago”.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, Karina Iavícoli intervino: “Yo contaba antes de que salieras de la fiscalía que en algún momento de tu vida sufriste un episodio espantoso. Lo que te quiero preguntar es si él tenía conocimiento de eso que te había pasado. Porque si es así, demuestra lo cruel y lo inhumano que es este tipo”.

Emily Ceco: “Yo me enamoré genuinamente de Santiago. La producción en ningún momento me incitó, me insinuó algo. De hecho, todo el tiempo me preguntaban si estaba bien, si estaba segura de que estaba enamorada de él y que me quería casar”.

“Si él sabía perfectamente lo que yo había pasado. De hecho, lo habíamos conversado muchas veces. La primera vez que se lo conté, las veces que se lo conté, reaccionaba de manera empática. Yo lo conté agradeciendo que estaba bien y felicitándome por mi fortaleza y por lo entera que estaba ahora”, respondió Emily. Y cerró, a flor de piel: “Hice muchos años de terapia y las únicas personas que siempre estuvieron a mi lado fueron mis papás y mis hermanos. Ellos fueron los que más me contuvieron”.