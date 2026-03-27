La condena a 15 años de prisión para Santiago Martínez por tentativa de femicidio contra Emily Ceco, participantes del reality de Netflix Love is Blind, marcó un antes y un después en un caso que generó fuerte repercusión.

Horas después de conocerse el fallo, la joven compartió un profundo posteo en redes sociales donde expresó lo que atraviesa tras el proceso judicial.

El mensaje de Emily Ceco tras la sentencia

A través de su cuenta de Instagram, Ceco publicó un texto cargado de emoción y reflexión sobre el camino recorrido:

“Ayer se conoció la sentencia. Y todavía estoy tratando de entender todo lo que se mueve dentro mío. No es solo un cierre… es remover una historia que me marcó profundamente”.

“Ayer se conoció la sentencia. Y todavía estoy tratando de entender todo lo que se mueve dentro mío. No es solo un cierre… es remover una historia que me marcó profundamente”. EMILY CECO.

Lejos de hablar únicamente de justicia, la ex participante de Love is Blind Argentina puso el foco en el impacto emocional que dejó la violencia vivida:

“Hubo días de mucho miedo, de sentirme perdida, de no saber cómo seguir. Y también hubo algo en mí que, incluso en los momentos más oscuros, eligió no rendirse”.

Foto: captura de Instagram

Agradecimientos y un proceso de sanación

En su publicación, Emily también destacó el acompañamiento recibido durante el proceso judicial:

“Gracias a mi familia, por sostenerme incluso cuando yo no podía sostenerme a mí misma. Gracias a cada persona que me escribió, que me abrazó con palabras”.

Además, remarcó el rol de sus abogados y de quienes la apoyaron incluso sin conocerla personalmente.

El mensaje cierra con una frase que resume el momento actual que atraviesa: “Esto no borra lo vivido. Pero hoy siento que una parte de mi historia fue escuchada. Yo… sigo sanando, más consciente, más fuerte, y profundamente agradecida. Hoy mi vida inicia nuevamente”.

La condena a Santiago Martínez por intento de femicidio

El fallo judicial determinó una pena de 15 años de prisión para Santiago Martínez, tras ser hallado culpable de “tentativa de femicidio” contra su expareja, a quien había conocido dentro del reality.

Durante el proceso, Ceco había solicitado una condena más severa, pero tras escuchar la sentencia expresó alivio: “Se hizo justicia, por fin voy a tener paz”.

Emily Ceco y Santiago Martínez se conocieron y se casaron en “Love is Blind” (Foto: Instagram / santunahuel)

El caso no solo visibilizó su historia personal, sino también la de otras mujeres que, según relató, habrían sido víctimas del mismo agresor.

Un caso que puede sentar precedente

Más allá de lo judicial, el testimonio de Emily Ceco vuelve a poner en agenda la importancia de actuar ante situaciones de violencia de género antes de que escalen a consecuencias irreversibles.

“Espero que mi caso marque un precedente”, expresó tras la sentencia, destacando que la Justicia intervino sin esperar un desenlace fatal.

Su reciente posteo refuerza esa idea: no se trata solo de una condena, sino de un proceso de reconstrucción personal que, como ella misma define, recién empieza.