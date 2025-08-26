En abril pasado, Roberto Castillo fue denunciado públicamente por Daniela Vera Fontana, quien lo acusó de violencia de género. En el programa Puro Show se difundieron audios y videos que respaldaban su testimonio, lo que desató un fuerte escándalo mediático y judicial.

En ese contexto, Emily Ceco, participante de Love is Blind y entonces representada por Castillo en la causa contra su exesposo Santiago Martínez, decidió apartarlo.

“Ante los hechos de público conocimiento que involucran al doctor Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente. Fue una decisión difícil, pero necesaria”, había señalado en su momento.

Sin embargo, cuatro meses después, Emily sorprendió al anunciar en sus redes que decidió volver a confiar en Castillo para su defensa. “Hoy vuelvo a confiar en quien desde el primer momento me cuidó y me creyó. Gracias Roberto, no solo por ser un excelente profesional, sino por algo mucho más valioso: por ser una buena persona. Tomé una decisión sin conocer en profundidad absolutamente nada”, escribió.

La joven agregó que eligió que sea él quien finalice el proceso judicial: “Hoy decido terminar este camino que me reconstruyó como mujer y como ser humano con la confianza de que seas vos el abogado que lo lleve hasta el final”.

Cabe recordar que, tras apartar a Castillo, Emily Ceco contrató a Nicolás Payarola, quien luego enfrentó complicaciones legales. Ahora, la decisión de volver a su primer abogado reaviva el debate en torno a la credibilidad de las denuncias en su contra, que él siempre rechazó.

Emily Ceco volvió a confiar en Roberto Castillo y lo recontrató como su abogado en la causa contra Santiago Martínez. Crédito: Instagram

CÓMO SIGUE LA CAUSA DE EMILY CECO CONTRA SANTIAGO MARTÍNEZ

La historia de Emily Ceco y Santiago Martínez, que comenzó en el reality Love is Blind, tuvo un desenlace oscuro. Ella denunció al joven por violencia de género, aportó pruebas contundentes y logró que la Justicia ordenara su detención.

Actualmente, Martínez permanece preso: “Él pidió la domiciliaria pero se la negaron. El abogado apeló y la Cámara también la rechazó”, explicó Emily. El proceso penal avanza hacia el juicio oral, mientras ella continúa con el trámite de divorcio y asegura sentirse más tranquila tras las decisiones judiciales.